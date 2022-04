PRENOS V ŽIVO: Na Trgu republike politične stranke iz oči v oči z ljudstvom

"V Sloveniji ima oblast ljudstvo ... Za nekatere stranke so to zgolj črke na papirju, ki dobijo minimalni pomen enkrat na štiri leta," sporočajo v protestniškem gibanju, kjer so prepričani, da morajo te besede, če želimo povrniti zaupanje v demokracijo in zagotoviti boljšo prihodnost za ljudi in okolje, postati vodilo za politiko prihodnosti.

Pravijo, da morajo politične stranke oblikovati svoje programe in delovati v skladu z zahtevami, predlogi in pomisleki strokovnih organizacij, aktivnih prebivalk in prebivalcev ter celotne civilne družbe, prav zato se je iniciativa Glas ljudstva (ki združuje več kot 100 priznanih organizacij in kolektivov) že pred več meseci odločila, da prevzame bolj aktivno vlogo v dialogu med politiko in ljudstvom.

Na vse stranke so naslovili 138 zahtev civilne družbe, tiste, ki so odgovorile na njihove zahteve, kot tudi ostale parlamentarne stranke pa so povabili na petkovo predvolilno soočenje. "Tiste, ki se niso odločile za udeležbo, so že s to odločitvijo odgovorile na ključno vprašanje o tem, koliko cenijo prizadevanja civilne družbe za konstruktiven dialog s politiko," pravijo.