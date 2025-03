Odziv inšpektorata po razkritju bivanjskih razmer filipinskih delavcev

Izjavo na razkritje delovnih in bivanjskih razmer filipinskih delavcev bosta danes ob 14.30 podala državni sekretar Dan Juvan in glavna inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za delo Katja Čoh Kragolnik . Prenos lahko spremljate na naši spletni strani.

Katastrofalni bivanjski pogoji 11 filipinskih delavcev bi lahko bili le vrh ledene gore izkoriščanja tujih delavcev pri nas. Kljub našemu poročanju, da so zaposleni v agenciji Workforce filipinske delavce v objektu obiskali večkrat, so ti zatrjevali, da hiše niso preverjali in da so o katastrofalnem stanju izvedeli šele iz medijev.

Agencija Workforce in podjetje Arriva vedela za pogoje

Po tem, ko so zaposleni za filipinske sodelavce samoiniciativno začeli zbirati prostovoljne prispevke, so v podjetju neavtorizirano zbiranje prispevkov z internim aktom prepovedali. Od odpadajoče fasade, plesni po stenah, majavega stopnišča, 2.200 evrov mesečne najemnine, mraza. Takšno je ta hip stanje v tej stanovanjski hiši v Kranju, kjer ob eni tuš kabini in eni straniščni školjki skupaj živi kar enajst filipinskih delavcev. In to so očitno dalj časa vedeli tudi v kadrovski agenciji Workforce.

"Za stanje so si Filipinci krivi sami: prihajajo iz toplih krajev in niso navajeni gospodarjenja s slovensko hišo," so dejali.

Takole je skupini Filipincev denimo napisal nekdo iz agencije: "Boste imeli v naslednjih nekaj dneh kaj časa? Moji kolegi bi vas radi obiskali v vaši nastanitvi v Kranju. Bi šlo ta teden, zjutraj enkrat?"

O bivanjskih razmerah Filipincev je bil po naših informacijah seznanjen tudi njihov delodajalec. Zaposleni v podjetju Arriva so namreč pripravili zbiralno akcijo za filipinske sodelavce v stiski, nato pa kmalu na e-pošto prejeli obvestilo o uvedbi internega ukrepa, in sicer, da je vsakršno neuradno oglaševanje zbiranj in pobud prepovedano, razen če to predhodno odobrijo v kadrovski službi.