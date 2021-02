Opozicija za sklic izredne seje glede Načrta za okrevanje in odpornost

Koordinator Levice Luka Mesec je dejal, da so sami pripravili svoj načrt za okrevanja in ga javnosti predstavili že konec decembra. "Če bi vlada poskušala odpravljati svoje lastne napake, bi si lahko pogledata ta načrt, po katerem bi lahko svoj program, ki je bil na evropski komisiji že drugič zavrnjen, dopolnila pa tega ni storila," je povedal.

Poslanec SAB Andrej Rajh je poudaril, da vlada bistveno več sredstev namenja za cestno infrastrukturo in ogljik, namesto železnic in razogljičenja. "Program, ki ga je vlada poslala v Bruselj, ne odraža evropskih prioritet in ukrepov, ki so pomembni za izhod iz krize."Dejal je, da vlada z nenadzorovanim zadolževanjem ogroža tudi bodoče generacije. "Od vlade pričakujemo, da nam bo prisluhnila in pri dalnjosežnih rešitvah vključila javnost," je še povedal.

Poslanec SD Franc Trček je poudaril, da gre za zelo preprosto dilemo. "Premisliti moramo, kako bodo penezi delali peneze in ne, kako bomo mi te peneze zabetonirali."Poudaril je, da moramo pet milijard evropskih sredstev porabiti za vložek v smotrne naložbe, ki bodo pripomogle k razvoju.

V opoziciji poudarjajo pomen naložb v zdravstvo, ustvarjanje delovnih mest