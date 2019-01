'Pravosodni policisti trdijo, da niso spali'

Po dvojnem pobegu iz koprskega zapora še vedno ni jasno, kdo bi moral prevzeti največji del krivde. Direktor zapora Dušan Valentinčič se je po dogodku odločil upokojiti, velik del krivde pa je zvalil na paznike v zaporu, ti so v javnem pismu našteli vrsto pomanjkljivosti tako pri organizaciji dela kot pri samem varovanju, oglasila se je tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki od direktorja slovenskih zaporov Jožeta Podržaja zahteva natančna poročila o stanju v ostalih zaporih. Če se bo izkazalo, da je tudi drugje karkoli narobe in če ne bodo izvedeni vsi nujni ukrepi, bo odgovornost moral prevzeti še Podržaj.

Pred medije je danes stopil vodja Sindikata državnih organov Slovenije v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper Frančišek Verk in opozoril na napake, ki so se zgodile pred pobegom in ki so pobeg tudi omogočile. Tako je po njegovih besedah pooblaščen sodni policist opozoril, da je treba v "sobi 126", kjer sta pripornika bivala, opraviti pregled, saj obstaja sum, da imata v sobi nedovoljene predmete. Kljub temu se ni zgodilo nič, niso ga poslušali in zgodilo se je, kar se je zgodilo, je dejal. Spomnil je tudi, da sta pobegla zapornika priznala, da sta kar 52 dni žagala rešetke, a ju niso dobili.

Moti ga tudi, da po begu vodstvo zapora ni reagirali in ni pregledalo niti enega bivalnega prostora. "Zaskrbljujoče, da se je tako dolgo čakalo, da bi se ukrepalo. Ukrepalo se je šele potem, ko so pazniki spregovorili, oziroma, ko je njihovo pismo prišlo v javnost," je dejal in dodal, da po več kot dveh tednih še vedno niso preiskali zapora.

Glede obtožb, da je največji del krivde na strani paznikov, ki da so spali, pa je dejal: "Jaz sem se pogovarjal s pravosodnimi policisti, trdijo, da niso spali."

V koprskih zaporih, je še poudaril, je 147 pripornikov, pravosodna policista pa sta le dva.