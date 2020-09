PRENOS V ŽIVO: Policijski sindikat Slovenije o dialogu z MNZ

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) pravi, da lahko razume, da sindikat komu ni všeč, ampak dejstvo je, da je sindikat tako legitimen kot legalen predstavnik policije in posledično tudi sogovornik z ministrstvom za notranje zadeve.

"To dejstvo je potrebno spoštovati," pravi Štrukelj. "Sindikatu je po ustavi zagotovljena svoboda delavanje. Če se na osebni ravni izpostavlja in poskuša manipulirati z dejstvi se s tem skuša poseči v svobodno delovanje sindikata," pravi in dodaja, da podpira delovanje Policijskega sindikata Slovenije. "Posegi na to področje niso mogoči. Oblasti pozivamo, da upoštevajo, mednarodne zakone in ustavo, ki pravi, da je delovanje sindikata svobodno,"je zaključil.

Spomnimo.

Že več mesecev se v javnosti pojavljajo izjave o pritiskih, ki naj bi jih nad uslužbenci policije in člani Policijskega sindikata Slovenije izvajal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, v katero so povezani sindikati z več kot 71.000 članov zaposlenih v javnem sektorju, so sporočili, da pritiske močno obsojajo.

Iz konfederacije menijo, da Hojs vodenju socialnega dialoga ne pripisuje nobene teže. Da minister Policijski sindikat Slovenije blati v medijih in jih žali in da želi policistke in policiste ustrahovati, z namenom, da bo dosegel popustljivost in discipliniranost (utišanje), je pred nekaj tedni zapisal Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). To bi Hojsu namreč olajšalo samovoljno ravnanje in politično instrumentalizacijo policije, meni.

Dodal je, da zavračajo nedostojno ministrovo manipuliranje z informacijami in njegov poskus politizacije delovanja PSS s ciljem, da bi se razvrednotilo njegova prizadevanja, usmerjena izključno v zaščito sindikalnega članstva pred kršitvami iz delovnega razmerja in protipravnimi ravnanji delodajalca.

V KSJS verjamejo, da je Policijski sindikat Slovenije zaupanja vredna, nepolitična, neodvisna in samostojna interesna skupina, ki ščiti in varuje pravice vseh policistk in policistov, uradnikov in strokovno tehničnih delavcev na Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi – policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve.