Priporočila UKC Ljubljana ob ponovnem naglem širjenju okužb

Stroka znova opozarja javnost na širjenje epidemije v povezavi s prihajajočimi počitnicami. Število novih primerov ne narašča tako hitro kot cepljenje, ki se kaže kot najbolj učinkovita metoda. 90 bolnikov je na akutni obravnavi, je povedala Tatjana Lejko Zupanc . Matjaž Jereb je opozoril na intenzivne oddelke, ki predstavljajo kritično mesto, kjer se zdravstvo lahko zlomi. Povedal je, da so na oddelkih intenzivne enote štirje bolniki, ki imajo zelo hud potek bolezni in da 75 odstotkov bolnikov ni cepljenih. Pet od 12 cepljenih bolnikov na intenzivni negi ima težji potek bolezni, je pojasnil Matjaž Jereb in znova opozoril, da cepljenje ščiti pred hudim potekom bolezni. Dodal je, da cepivo ne ščiti takoj, da je za zaščito potreben določen časovni interval.

Na intenzivni so redki primeri zdravih, necepljenih ljudi. Stroka opozarja na starejše, sicer poprej zdrave ljudi, ki niso cepljeni. Takšnih primerov je veliko, je povedala Lejko Zupančeva. "Iz nekoga, ki je prej odlično deloval, postane nekdo, ki ima težke posledice."

Pri ljudeh opažajo, da so se navadili živeti s številkami, a se ne zavedajo, da te številke predstavljajo posameznike. Opozarjajo na to, naj se ob druženju zavedamo, da lahko z neodgovornim obnašanjem koga ogrozimo.



Poživitveni odmerek



Stroka priporoča tretji odmerek po zadnji dozi za vse osebe starejše od 65 let in tudi za ljudi, ki že imajo kake pridružene bolezni. Priporočeno je, da se za tretji odmerek odločijo tudi ljudje, ki so pri svojem delu v stiku z ljudmi. Tretji odmerek po mnenju stroke učinkovito preprečuje okužbe in hujši potek bolezni.