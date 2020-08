PRENOS V ŽIVO: 'Želimo, da se ljudje v domovih počutijo, kot da so tam doma'

Minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant in v. d. generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo Klavdija Kobal Straus na novinarski konferenci predstavljajo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter predloga zakona o nalezljivih boleznih.

Gantar je uvodoma povedal, da je bilo na posvetu rečeno, da idealnega zakona o dolgotrajni oskrbi ni, a so se vsi, ki so pri oblikovanju predloga sodelovali, da bi bil zakon čim bolj blizu idealnega. Gre namreč za področje, ki je bilo vrsto let zapostavljeno, kjer je bila omejena dostopnost do storitev in kjer odstopamo od praks ostalih držav. "Naša starejša generacija si to zasluži," je dejal.

Cigler Kralj je nadaljeval, da sta z Gantarjem "tandem od prvega dne". Kot je povedal, so vsi skupaj trdno odločeni, da je čas, da po skoraj 20 letih naredijo premik naprej na področju dolgotrajne oskrbe.

Po njegovih besedah so v novem zakonu ključne tri stvari. Prva je, da nov sistem ljudem omogoča, da čim dlje ostanejo v domači oskrbi. Drugo: Če ljudje ne morejo ostati doma in potrebujejo neko vrste nege, je pomembno, da jim zagotovimo dostojanstveno bivanje. "To bi bilo mogoče v bivalnem domu, oskrbnem domu in negovalnem domu," je pojasnil in dodal, da si želijo, da se ljudje v domovih počutijo, kot da so tam doma. Tretja ključna stvar pa je, da ljudje, ki potrebujejo dolgotrajno nego in več zdravstvene oskrbe, dobijo možnost, da so oskrbovani tudi z vidika sociale v negovalnih domovih. "Ključno je torej, da zakon zagotovi kvalitetne storitve, različne storitve, da možnost izbire in da so te storitve finančno dostopne!"

Aktualne potrebe uporabnikov so presegle storitve, ki smo jih sposobni nuditi, in epidemija je pokazala na določene pomanjkljivosti v sistemu, pa je opozorila Kobal Strausova in zagotovila, da se s tem zakonom zapolnjujejo te vrzeli.

Predlog zakona gre zdaj v javno obravnavo za 45 dni. Gantar je povedal tudi, da zakon znotraj koalicije ni bil usklajevan, predvsem so sodelovali z ministrstvom za delo.