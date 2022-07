PRENOS V ŽIVO: 'Edino, kar Slovenijo sedaj rešuje, je, da imamo vojsko gasilcev na tleh'

Kras je obiskal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, ki je bil namenjen na gasilsko olimpijado, ki poteka v Celju. "Obveščen sem bil, da se je stanje v zvezi s požarom na Krasu poslabšalo, zato smo se odločili, da se ustavimo na Krasu. Da izrazimo sodildarnost z gasilci in lokalnim prebivalstvom. Situacija je v velikem delu evrope kritična. Imamo sočasno velike požare v več državah. To pomeni veliko obremenitev za nacionalne kapacitete. Zato dobivamo zaprosila za pomoč. V zadnjem tednu je evropski center prejel zaprosila iz štirih držav. Portugalske, Francije, Slovenije in Albanije. Problem je, kadar zaprosila pridejo sočasno. Težave je v tem, da so sedaj zaradi tega obremenjene tudi evropske kapacitete. Ne glede na težko situacijo, je prišla do izraza evropska solidarnost. Ponovno bo aktivirano tudi letalo iz Hrvaške," je dejal Lenarčič.