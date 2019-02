'Venezuelci si ne želimo vojne'

Ne gre za priznanje alternativne oblasti, ampak za"prepoznanje vloge začasnega predsednika" za izvedbo demokratičnih volitev, na katerih naj bi se znova vzpostavila legitimna oblast."In nič več kot to," je včeraj po seji vlade povedal vodja slovenske diplomacije Miro Cerar. "Zasledujemo le nove volitve. To je edini cilj," je dodal in izpostavil, da so vlado k tovrstnemu dejanju pozvali tudi v Venezueli živeči Slovenci.

Levica ostro nasprotovala, tudi z besedami, da pomeni priznanje Guaidoja priznanje ameriškega imperializma in intervencionizma.



Še posebej ostro so se na odločitev vlade odzvali v stranki Levica z argumentacijo, da je imperializem kategorično nesprejemljiv in da ne bodo privolili v "priznanje posledic ameriških državnih udarov".

"Venezuelci ne želimo vojne. Vprašali so nas, če nas je strah, odgovorili smo, da nas je, ker gre za ZDA. Za silo, ki ima največ orožja na svetu. Ampak ta strah premagujemo dostojanstveno. Naše ljudstvo in oborožene sile se skupaj borimo, da bi ubranili naše bogastvo," je danes v Ljubljani na novinarski konferenci o aktualnem dogajanju v Venezueli povedal venezuelski veleposlanik Jesse Chacon Escamillo.

Večletni tesen sodelavec nekdanjega venezuelskega predsenika Huga Chaveza je dejal, da bi si Venezuelci v tem trenutku želeli Chaveza nazaj. Dodal je, da trenutno na tnalu dostojanstvo ne samo Venezuele, temveč tudi celotne južne Amerike."Nad nami je proces neokolonializma," je povedal Chacon Escamillo.

Ob tem, da bobni vojne ne nehajo oglašati, je napovedal, da bodo branili vsak milimeter države. Ob tem je izrazil tudi upanje, da bodo skupina, ki se je oblikovala v okviru Združenih narodov, uspela nadaljevati zastavljeno pot. Izrazil je upanje, da bo mednarodna solidarnost do njihove pravice, da so svobodni, ustavila vsak poskus intervencije, napada na njih. "Če bi kdo želel pomagati, bi morali ZDA pozvati, naj nehajo z blokadami in notranjim vmešavanjem. To bi izboljšalo gospodarsko sutacijo in bi nam omogočilo vrnitev na stara pota," je dodal.