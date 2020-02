Počivalšek: V vlado ne bomo šli za vsako ceno

SDS pa naj bi po neuradnih podatkih zase želela zadržati resor obrambe, financ in notranjih zadev. Vidnejši član SDS Vinko Gorenak medtem na Twitterju razburja z zapisi, kot je naslednji:"Sanjal sem: Pridem na Trstenjakovo 8 v Ljubljani, kjer domuje SDS. V predprostoru vidim Erjavca, Jelinčiča in Bratuškovo, ki klečijo na koruznih zrnih."

Ključni del morebitni nove Janševe koalicije bi predstavljala tudi NSi, ki naj bi neuradno zahtevala vsaj en državotvorni resor ter mesto predsednika Državnega zbora, na katerem vidijo Mateja Tonina . Evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak je sicer v soboto v odmevnem intervjuju za Večer dejala, da so po njenem mnenju najboljša rešitev za nastalo politično krizo v Sloveniji predčasne volitve , ter da z Janezom Janšo kot mandatarjem ne vidi možnosti za sodelovanje njene stranke v koaliciji.

NSi zahteva mesto predsednika DZ in en državotvorni resor

Dodal je, da so v SMC na predčasne volitve pripravljeni, "imamo kandidatno listo in vodjo volilnega štaba".

Pahor dialog med strankami pozdravlja

Predsednik Borut Pahor je medtem dejal, da je zelo pomembno, da pogovori med strankami in poslanskimi skupinami potekajo. "To, da po letu in pol, ko takrat dialoga na nek način ni bilo, danes pa je, kaže na neko spremembo, ki je obetavna."

"Mislim, da je dialog osnova vseh rešitev, zlasti dobrih," je dejal Pahor v nagovoru Forumu Kluba slovenskih podjetnikov. Kot je dejal, se še ne ve, ali bodo ti pogovori vodili v oblikovanje nove vlade."Ampak to obeta, daje optimizem," je dejal.