PRENOS V ŽIVO: Vlada o ukrepih v zdravstvu in boju proti draginji

Predlog med drugim predvideva dodatno plačilo družinskim zdravnikom in sodelavcem, ki bodo oskrbeli več bolnikov, ter nagrade mladim, ki se bodo odločili za specializacijo iz tistih vej medicine, v katerih specialistov najbolj primanjkuje, torej družinska medicina, pediatrija in ginekologija.

"Želimo močan, javno-zdravstveni sistem, v katerem bomo v izboljšali dostopnost in skrajšali čakalne dobe," je dejal zdravstveni minister.

Vlada je po napovedih obravnavala tudi predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja in predlog zakona o varstvu podatkov, ki sledi evropski splošni uredbi o varstvu podatkov.

Prav tako nameravajo od 1. septembra letos do 31. decembra prihodnje leto plačati vse opravljene zdravstvene storitve brez zgornje meje.

"Finančni učinek tega zakona je dobrih 200 milijonov evrov, kar je manj, kot smo sprva predvidevali," je dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Zagotovil je tudi, da bodo sredstva, ki jih bodo za to dodatno vložili v zdravstvo, ciljno uporabljena.

A koalicijska stranka Levica ima glede zakona zadržek. "Neusklajen je 17. člen, kjer je govora o kaskadi. Naše stališče je zelo jasno: na prvem mestu morajo biti javni zavodi, nato koncesionarji in šele nato zasebniki," je poudaril. Po njegovem mnenju trenutno ta člen ne upošteva te kaskade, pač pa izenačuje javne zavode s koncesionarji.

"Ne posegamo v javni zdravstveni sistem," pa je dejal Bešič Loredan. "Bojazni, da bi ta denar končal tako, da bi oslabili javni zdravstveni sistem in okrepili koncesionarje, ni," je poudaril minister. A je dejal, da je trenutno nemogoče ločiti javne zavode od koncesionarjev.

Vlada tudi o ukrepih za draginjo pri elektriki in plinu

Vlada je danes po napovedih začela obravnavati predloge ukrepov za naslovitev vse višjih cen elektrike in plina. Medtem ko je sprejem ukrepov po dosedanjih izjavah pristojnih predviden prihodnji teden, naj bi danes vlada sprejela tudi priporočila za varčevanje z energijo. Ministrski zbor bo nadaljeval tudi s sprejemanjem svežnja pomoči kmetom.

Vlada se bo tako po četrtkovih pojasnilih gospodarskega ministra Matjaža Hana seznanila z ukrepi za naslovitev visokih cen elektrike in plina. Te jim bo predstavil infrastrukturni minister Bojan Kumer.

Sprejem ukrepov je po napovedih predviden naslednji teden, govora pa je bilo v zadnjih tednih tako o delni regulaciji cen kot o pomoči države najbolj ogroženim skupinam prebivalstva in podjetjem.

Odpira se tudi vprašanje morebitnega posega v dajatve, vlada pa bo sodeč po gradivih v obravnavi podaljšala veljavnost maksimalno znižanih trošarin na energente. Te je s 1. februarjem znižala prejšnja vlada, po vmesnem podaljšanju konec aprila pa bi se iztekle z 31. julijem.

Cene elektrike in plina že nekaj časa naraščajo, še večji skoki se zaradi izjemno visokih borznih cen predvidevajo v prihodnje. Velik izziv je tudi morebitna prekinitev dobav ruskega plina, obenem pa na strani povpraševanja še ni čutiti umirjanja.

V luči te negotovosti pred hladnejšim delom leta naj bi danes vlada sprejela tudi nekatera priporočila za varčevanje z energijo, s čimer bi tveganja vsaj malo zmanjšali tudi na strani porabe.

Vlada naj bi nadaljevala tudi delo, ko gre za naslovitev prehranske draginje in težav, s katerimi se zaradi visokih cen energije in surovin soočajo kmetje. Tako naj bi med drugim s sklepom zavodu za blagovne rezerve odobrili povečanje obveznih rezerv pšenice, nato pa bo zavod objavil javni razpis za odkup pšenice od slovenskih pridelovalcev.

Vlada je minuli teden odločila, da je država pripravljena odkupiti celoten letošnji pridelek, v vsakem primeru pa želi povečati svoje rezerve za primere morebitnih težav v oskrbi. Ker je žetev tik pred koncem, je vladna napoved, ki je temeljila na predlogu kmetov, na trg vnesla nekaj zmede.

Na dnevnem redu je sicer tudi predlog novega zakona o varstvu potrošnikov, ki v slovenski pravni red prenaša rešitve več evropskih direktiv, in sicer s področij pogodb o dobavi digitalnih vsebin in storitev, nekaterih vidikov prodaje blaga ter boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Evropske unije o varstvu potrošnikov.