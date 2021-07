Prenosna klima za 40€, ki vas bo rešila peklenskih vročin!

Prenosna klima je trenutno najbolj iskan izdelek v državi, po katerem hrepenijo vsi tisti, ki umirajo od vročine v službi, doma ali v prikolicah. Raziskali smo katera prenosna klima je trenutno najbolj popularna med slovenskimi kupci, ali so prenosne klime sploh na zalogi, kako hitro jih lahko dobite in koliko boste odšteli zanje.

icon-link vročina FOTO: Arhiv ponudnika

Pred nami je še en vročinski val in kot kaže ne zadnji v letošnjem letu. Če do zdaj še niste, zdaj že zagotovo razmišljate o nakupu klimatske naprave, morda tudi v obliki prenosne klime. V sodelovanju s primerjalnim portalom Ceneje.si, spletnimi trgovci in mediji pa smo raziskali, katera klimatska naprava ali prenosna klima je trenutno najboljša izbira za vas. Na začetku nas je šokiralo dejstvo, da se je povpraševanje po klimatskih napravah zaradi stalnih vročinskih valov konec junija povečalo za neverjetnih 395 odstotkov!

icon-link klime menjava FOTO: Arhiv ponudnika

Tak nepričakovan skok povpraševanje je vodil v to, da so izginile zaloge klimatskih naprav in tisto še huje – postalo je nemogoče priti na vrsto za montažo klime, saj so nekateri monterji rezervirani že do septembra. Zato se je veliko kupcev obrnilo na alternativo – izbrali so si ustrezno prenosno klimo, za katero ne rabijo posebne montaže, pač pa jo le naročijo, prejmejo in pričnejo z uporabo. Veliko kupcev je seveda prenosno klimo izbralo tudi zaradi enostavnega prenašanja, saj jih uporabljajo v kampih in prikolicah, kjer je danes brez hlajenja prav težko normalno živeti.

icon-link hlajenje FOTO: Arhiv ponudnika

Po slovenski raziskavi »Brand Performance Insights« je povprečni znesek, ki so ga slovenski potrošniki pripravljeni odšteti v vročih dneh za kakovostno in hitro ohladitev svojega doma s klimatsko napravo v zadnjih dveh tednih znašal kar 416 evrov. Ker pa gre za znesek, ki seveda marsikomu ni zanemarljiv, ne čudi dejstvo, da je najbolj iskana prenosna klima v zadnjih tednih prenosna klima Loco Air Cooler podjetja DTM Natura d.o.o., za katero je potrebno odšteti le 39,99 €, hkrati pa jo v trenutni akciji ponujajo celo z brezplačno dostavo!

icon-link loco air cooler FOTO: Arhiv ponudnika

Ta prenosna klima , ki hladi, čisti, filtrira in vlaži zrak okoli vas, pa vas ne bo navdušila le s svojo ceno, pač pa z enostavno uporabo. Po besedah kupcev gre za odlično rešitev za vroče neklimatizirane prostore kot so vaša pisarna, spalnica, prikolica ali apartma na morju. Ker se jo priključi preko priloženega USB kabla, potrebujete za njeno delovanje le USB priključek (adapter, prenosni računalnik, powerbank ipd.), tako da ste lahko brez skrbi – hladila vas bo že par minut zatem, ko vam jo dostavljalec dostavi na vaš naslov. Ta ponudba pa ni prepričala le Slovence, pač pa se je ta slovenska ponudba uvrstila na sam vrh želja tudi na Hrvaškem, predvidoma zaradi zelo ugodne cene, visoke kvalitete in dejstva, da na Hrvaškem že dopustuje tudi ogromno Slovencev, ki so si klimo naročili kar v svoje apartmaje in avtokampe. To so nam potrdili tudi pri največjem primerjalniku cen Ceneje.si , katerih hčerinski portal Jeftinije.hr meri povpraševanja po izdelkih pri naših sosedih:

icon-link prenosna klima FOTO: Arhiv ponudnika

Prav to prenosno klimo , trgovca ki jo prodaja in odzive uporabnikov nanjo pa so izpostavili tudi na največjem slovenskem nakupovalnem središču Mimovrste, kjer so o ponudniku in prenosni klimi Loco Air Cooler, zapisali, da gre za »primer dobre prakse dobrih spletnih opisov in akcij« ter jo izpostavili kot najbolje prodajano klimo na celotnem portalu Mimovrste:

icon-link mimovrste FOTO: Arhiv ponudnika

Za konec smo želeli preveriti tudi odzive dejanskih kupcev te prenosne klime in pri teh smo dokončno bili prepričani, da je ta izdelek z vso pravico poimenovan za »Top izdelek poletja 2021«. Prepričajte se sami: Mnenja kupcev na Mimovrste:

icon-link mnenja o klimi FOTO: Arhiv ponudnika

Mnenja kupcev na strani dobavitelja:

icon-link mnenja o klimi FOTO: Arhiv ponudnika

Že dolgo nismo zasledili izdelka, ki bi tako navdušil prav vse vpletene – kupce, trgovce in medije. Najbolj ugodno ponudbo za prenosno klimo Loco Air Cooler smo našli kar direktno na strani proizvajalca – trenutno je v akciji za 39,99€, kjer zraven prejmete tudi brezplačno dostavo in darilo ob nakupu! Čas dostave je obljubljen že v 1-2 delovnih dneh! Ne čakajte, da se vam nasmehne sreča z vremenom, pač pa izkoristite to priložnost, dokler so zaloge še na voljo – prenosno klimo lahko naročite na: - Spletni strani www.LocoShark.com (kliknite tukaj) - Telefonski številki 07 600 3005 - Emailu slovenija (afna) locoshark.com Naj bo tudi vaše poletje maksimalno prijetno in sproščujoče!

icon-link prenosna klima FOTO: Arhiv ponudnika