Prenosni računalnik za vse, ki želijo najhitreje in najlažje uresničiti svoje zamisli

Fotografije in videoposnetke lahko urejate na skoraj vsakem prenosnem računalniku, kot tudi oblikujete nove stvari in ustvarjate digitalne vsebine, vendar pri vseh ne boste enako učinkoviti in rezultat ne bo enak. Kako je videti prenosni računalnik za tiste, ki profesionalno ustvarjajo vsebine? Mnogi bi ASUS ProArt P16 (H7606) opisali kot idealen prenosnik za ta namen. Zakaj je tako dober? Seznam vrhunskih lastnosti je dolg.

ASUS ProArt P16 FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kaj mora imeti prenosnik ustvarjalca vsebin? Na prvem mestu so seveda zmogljivosti. Večje kot so in hitrejši kot je prenosnik, bolje je. Na drugem mestu je kakovosten zaslon, da se izognete napakam, ki jih na povprečnem zaslonu sploh ne bi videli. Tu je še zmogljiva baterija, da boste lahko delali, kjer koli ste. V zadnjem času pa postaja vse pomembnejša tudi umetna inteligenca, zato je praktično nujno, da prenosnik blesti tudi na tem področju. Zmogljivosti Osrednji procesor in grafična kartica sta zelo pomembna, vendar lahko v resničnem življenju nekatere druge komponente bistveno vplivajo na splošno hitrost prenosnika. ASUS ProArt P16 (H7606) ima vgrajen povsem nov procesor AMD Ryzen AI iz serije 300, ki je trenutno najhitrejši procesor, ko gre za umetno inteligenco (zmogljivosti do 50 TOPS). Ta sodeluje z grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 4070 in z do 64 GB delovnega pomnilnika. Grafična kartica je dobro znana igričarjem, saj jo najdemo v številnih igričarskih modelih prenosnikov, vendar pa so gonilniki, ki jih uporablja ProArt P16, drugačni. Gre za gonilnike NVIDIA Studio, ki so posebej optimizirani, da omogočajo boljše zmogljivosti in stabilnejše delovanje v profesionalnih programih za ustvarjanje vsebin.

Da bi procesor in grafična kartica od sebe dala svoj maksimum, je potrebno dobro hlajenje. In prav to je dodatna odlika H7606. Prenosnik ima vgrajene kar tri ventilatorje, za hlajenje procesorja pa se uporablja tekoča kovina, ki je neprimerljivo učinkovitejša od običajno uporabljenih termalnih past. Vse našteto poskrbi, da so zmogljivosti na najvišji možni ravni, čeprav je ProArt P16 za ta razred prenosnikov nenavadno tanek in lahek. Na račun kombinacije vrhunskega hlajenja in specializiranih gonilnikov je ASUS ProArt P16 neprimerljivo boljša izbira za ustvarjalce vsebin kot drugi prenosniki s podobno strojno zasnovo. Popolne barve ASUS Lumina OLED ponuja vse, kar imajo drugi zasloni OLED, torej odlično razmerje kontrasta in žive barve, a obenem dostavi še nekaj več. To je zaslon na dotik s podporo za pisalo. Da bi popolnoma ustrezal uporabnikom, ki se ukvarjajo z urejanjem videoposnetkov, ima zaslon v modelu ProArt P16 kar 16 palcev dolgo diagonalo, prikazuje sliko v ločljivosti 4K in premore 100 % pokritost barvnega spektra DCI-P3. Poleg tega ima neverjetno natančne barve (Delta E<1), kar je zelo pomembno za vse oblikovalce. Obenem oddaja 70 % manj škodljive modre svetlobe kot večina zaslonov LCD na trgu, zato bodo vaše oči ob dolgotrajnem delu manj utrujene.

As v rokavu ASUS ProArt P16 ima v rokavu še enega aduta. To je ASUS DialPad, krmilnik, vgrajen v na dotik občutljivo drsno ploščico, ki omogoča hitrejše delo ter enostaven in natančen nadzor nad parametri v vaših ustvarjalnih aplikacijah. Z lahkoto lahko spreminjate velikost čopiča, prozornost plasti, povečujete in zmanjšujete stvari ... ASUS DialPad lahko v celoti prilagodite svojim potrebam in aplikaciji, ki jo uporabljate. Brez prave konkurence Glede na zapisano je jasno, da je ASUS ProArt P16 fantastičen prenosnik za ciljno skupino uporabnikov, ki ji je namenjen. To je vaš mali studio, ki ga lahko vedno nosite s seboj. Z njim boste delali hitreje in lažje, rezultat pa bo boljši kot kadarkoli prej. Podrobne informacije o tem izjemnem prenosnem računalniku najdete na povezavi www.asusplus.si.

