Prenova brniškega letališča skoraj končana

Prenova potniškega terminala na Brniku, ki se je začela pred letom in pol, je skoraj končana. Dela zdaj potekajo znotraj, manjka pa še tudi oprema. Z novim terminalom naj bi odpravili ozka grla, ki so nastajala zaradi vse večjega prometa pred epidemijo, zgradili pa so ga tudi za potrebe prihajajočega predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Še prej pa se morajo na Brnik vrniti tako letalske družbe kot tudi potniki. Epidemija je namreč močno oklestila letalski promet.

