Prenova glavne stavbe UKC Ljubljana se bo zavlekla in podražila

Zapletom pri obnovi glavne stavbe naše največje bolnišnice ni videti konca. Izvajalec gradbenih del je pred dnevi dobil navodilo, naj na željo naročnika zmanjša oziroma ustavi dela. "Zmanjšana je dinamika na delih, kjer bomo vgrajevali protipotresne elemente. Torej na vseh ostalih delih prve osminke hospitala pričakujemo izvajanje v polni dinamiki, ki je dogovorjena," je povedal Tomaž Pliberšek, v. d. direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Da je dotrajan klinični center zunaj in znotraj prepotreben obnove, je jasno že dolgo. "Ne zagotavlja nekih pogojev dela in bivanja, kot si jih predstavljamo dandanes. Niti doma, kaj šele v trenutku, ko smo bolni in moramo prebivati v bolnišnici," je marca lansko leto dejal Gregor Norčič, strokovni koordinator energetske sanacije UKC Ljubljana.

In že mesece naj bi bilo državi znano, da stavba potrebuje tudi protipotresno sanacijo. A naj je na ministrstvu sprva ne bi želeli, zdaj pa so si premislili. Pliberšek vztraja, da je smer trenutnega vodstva ves čas enoznačna. Na vprašanje, ali gre za stvar preteklih vodilnih, ki so o tem odločali, je odgovoril, da težko komentira. "Dejstvo je, da je protipotresna obnova objektov nujna, mogoče v določenih trenutkih tudi bistveno bolj potrebna kot energetska prenova," je dejal.

Na ta račun bodo morali sicer en del že zgrajenega celo porušiti.