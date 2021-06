Prenova hotela Brdo, ki bo gostil ugledne goste, končana

Hotel je poimenovan po modrem kresničarju, kačjem pastirju z latinskim imenom Ischnura Elegans, ki je odraz čistega okolja in je eden izmed 32 kačjih pastirjev, ki živijo na posestvu Brdo. Številne vrste teh gracioznih letalcev, ki so prav na Brdu našli svoj dom, niso le dokaz nedotaknjenosti narave, temveč simbolizirajo tudi nove možnosti razvoja, še pojasnjujejo.

Prve goste bodo sicer začeli sprejemati danes. Dan prej, v nedeljo, so bili ekskluzivnega sprejema in ogleda prenovljenega hotela deležni zaposleni JGZ Brdo. Hotel s štirimi zvezdicami superior je namenjen vsem ljubiteljem narave ter poslovnim, športnim in protokolarnim gostom, so sporočili ob otvoritvi.

Na voljo 123 sob

Vsa predvidena dela so bila skladna s pogodbo, končna vrednost naložbe pa znaša 11,5 milijona evrov. Na voljo je 123 sob, za kulinariko pa skrbi prejemnik Michelinove zvezdice, Tomaž Kavčič. V hotelu je možno koristiti tudi turistične bone.

Da ne gre zgolj za hotel, ki bo gostil ugledne goste ob predsedovanju, sta s podpisom pogodbe o sodelovanju sklenila predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in direktor zavoda Brdo Marjan Hribar. Glavni namen pogodbe je tesnejše sodelovanje in krepitev poslovnih odnosov med organizacijama. "Naravno okolje je izjemno, športniki pri vadbah na pripravah potrebujejo mir ter osredotočenost na trening in delo. In prav to nudi to okolje v največji možni meri," je dejal Mijatović.

Elegans Hotel Brdo je bogatejši tudi za dva predsedniška apartmaja, ki bosta namenjena najelitnejšim gostom, pa tudi vsem tistim, ki si želijo prvovrstne izkušnje.