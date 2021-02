Prenova kabineta finančnega ministra bo stala dobrih 50 tisočakov

V kabinetu ministra za finance Andreja Širclja so začeli z obnovitvenimi deli. "Zaradi dotrajanosti se obnavlja tisti del prostorov kabineta, ki ni bil zajet v obnovo leta 2008. Pisarne, ki so predmet obnove, zasedajo strokovni delavci oz. javni uslužbenci in ne funkcionarji," so nam pojasnili na finančnem ministrstvu.

Po njihovih besedah gre za nujna vzdrževalna in obnovitvena dela. "Poleg tega, da so prostori v izjemno slabem stanju in niso bili obnovljeni več desetletij, so zaradi dotrajane elektro napeljave nevarni za stavbo in za delo javnih uslužbencev," so še dodali.

Po ocenah ministrstva jih bo obnova v celoti (vsa gradbena dela, izvedene storitve ter dobavljena oprema in material, vključno z ocenjeno vrednostjo za nepredvidena in dodatna dela) stala 53.543 evrov brez DDV. Dela bodo predvideno zaključena do konca tega meseca, so še sporočili.