Prenova Karlovškove hiše razburja. Lastnika na streho postavila letalo

Če je bil pred enim letom trg v Šmarjeških Toplicah zapuščeno območje z visoko travo, veliko starega železa in betona, pa ta hitro dobiva novo podobo. Investitorja Miha in Nina Gregorčič sta se odločila, da bosta obnovila znamenito Karlovškovo hišo, v kateri je nekoč živel raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar Jože Karlovšek. Ob njej sta zgradila še prizidek, na streho pa sta postavila letalo. Domačini so nad idejo navdušeni, do nestrinjanja pa je prišlo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine.

