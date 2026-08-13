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Slovenija

Prenova medijske zakonodaje: nova pravila za spletne vplivneže?

Ljubljana, 13. 08. 2026 19.41 pred 7 urami 2 min branja 14

Avtor:
Žana Vertačnik
Vplivnica

Po kakšnih pravilih igre bodo morali igrati spletni vplivneži? Kakšnim omejitvam in kakšnemu nadzoru bodo podvrženi? Na kulturnem ministrstvu naj bi ta vprašanja spet odprli v okviru prenove medijskega zakona. Predlog bodo v javno razpravo poslali v prihodnjih dneh.

Da bo jesen čas tudi za prenovo medijskega zakona, so predstavniki vlade napovedali na julijskem koalicijskem vrhu. S tem pa so očitno pohiteli.

"Še ta teden bo predvidoma dan v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje," je v torek povedala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.

Z ministrstva so sporočili le, da bodo sledili programu vlade, v katerem piše, da bodo prenovili določbe o finančnih podporah medijem. Namen sprememb naj bi bil zagotavljanje pogojev za svobodo izražanja oziroma pravico državljanov do javnega obveščanja.

"Usklajujemo zadnje predloge, tako da čisto končne različice v tem trenutku še ne moremo povedati," je pojasnila ministrica.

S kritiko na račun kulturnih politik nove vlade pa se oglašajo politični nasprotniki. Generalni sekretar Svobode Matej Grah našteva: "Ustavljeni razpisi, zamrznjeno financiranje kulturnikov, umik od projekta zavoda za sodobni ples, za muzej prave zgodovine pa se denar seveda najde. Cela Slovenija govori o eni ministrici, medtem ko se država sooča s hudo sušo, ki zahteva urgentno državno pomoč."

Kulturno ministrstvo naj bi se neuradno pri prenovi medijskega zakona med drugim lotilo tudi področja spletnih vplivnežev. Pravila igre naj bi zanje nekoliko sprostili. Prav to so od prejšnje vlade zahtevali nekateri vplivneži iz kroga stranke SDS.

"A si že videla tole peticijo? A te lahko prosim, da tole podpišeš, ker gre konec koncev tudi za tvojo svobodo govora," je januarja 2025 pozivala Zala Klopčič.

Njena peticija z okoli 15 tisoč podpisi ni obrodila sadov. Zakon je zaživel in vplivneže zavezal k razkritju nasprotja interesov, zaščiti otrok, jasno razvidnemu oglaševanju ter prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva.

Nad njimi bdi medijski inšpektorat, ki je v slabem letu dni prejel 14 prijav, vse zaradi domnevnega prikritega oglaševanja. V sedmih primerih posamezniki sploh niso dosegali praga 10 tisoč sledilcev, v štirih primerih kršitev ni bilo, tri prijave pa so odstopili drugim inšpektoratom.

medijski zakon vplivneži ministrstvo za kulturo spletno oglaševanje svoboda govora

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KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luka40
13. 08. 2026 21.48
Naj že ukinejo to brezdelje….. Bil bi skrajni čas!
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+1
1 0
dobrabejba35
13. 08. 2026 21.42
po branju članka nimam pojma, kaj si želijo spremeniti
Odgovori
+2
2 0
Hihitalec
13. 08. 2026 21.25
Toliko zvezdnikov, kolikor jih imamo danes, ni primerljivo s številom zvezdnikov v 80. letih – preštel bi jih lahko na prste. Nujno ukrepat in skenslat navlako zavajujočo
Odgovori
0 0
klop12
13. 08. 2026 21.19
slovenski spletni "vplivneži" ne obstajajo. 5000 subscribers je joke, ne pa vplivnež. Toliko dobi povprečen USA mulc na netu
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+2
2 0
St. Gallen
13. 08. 2026 21.05
Da obvlada pet jezikov in dva glasbena instrumenta
Odgovori
+3
3 0
300 let do specialista
13. 08. 2026 21.04
Predvsem naj se spravijo delat, ker njihovo vplivanje močno vpliva na prebavo delavnih in poštenih ljudi.
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+8
8 0
BroNo1
13. 08. 2026 20.05
Zadnji čas, služijo na veliko, davki španska vas in za omejene je to elita?!
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+12
12 0
Vera in Bog
13. 08. 2026 20.02
danes dejansko odločajo komenatarji na netu, po tem se ljudje odločajo :)))
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+4
7 3
štrekeljc
13. 08. 2026 21.41
Ljudje?? Ovce!
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+1
1 0
vlahov
13. 08. 2026 19.52
Svoboda govora je bila v RS v zadnjih 1.250 letih le l.1991 -1993 .
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+1
5 4
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