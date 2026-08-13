Prenova medijske zakonodaje: nova pravila za spletne vplivneže?

Da bo jesen čas tudi za prenovo medijskega zakona, so predstavniki vlade napovedali na julijskem koalicijskem vrhu. S tem pa so očitno pohiteli.

"Še ta teden bo predvidoma dan v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje," je v torek povedala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.

Z ministrstva so sporočili le, da bodo sledili programu vlade, v katerem piše, da bodo prenovili določbe o finančnih podporah medijem. Namen sprememb naj bi bil zagotavljanje pogojev za svobodo izražanja oziroma pravico državljanov do javnega obveščanja.

"Usklajujemo zadnje predloge, tako da čisto končne različice v tem trenutku še ne moremo povedati," je pojasnila ministrica.

S kritiko na račun kulturnih politik nove vlade pa se oglašajo politični nasprotniki. Generalni sekretar Svobode Matej Grah našteva: "Ustavljeni razpisi, zamrznjeno financiranje kulturnikov, umik od projekta zavoda za sodobni ples, za muzej prave zgodovine pa se denar seveda najde. Cela Slovenija govori o eni ministrici, medtem ko se država sooča s hudo sušo, ki zahteva urgentno državno pomoč."

Kulturno ministrstvo naj bi se neuradno pri prenovi medijskega zakona med drugim lotilo tudi področja spletnih vplivnežev. Pravila igre naj bi zanje nekoliko sprostili. Prav to so od prejšnje vlade zahtevali nekateri vplivneži iz kroga stranke SDS.

"A si že videla tole peticijo? A te lahko prosim, da tole podpišeš, ker gre konec koncev tudi za tvojo svobodo govora," je januarja 2025 pozivala Zala Klopčič.

Njena peticija z okoli 15 tisoč podpisi ni obrodila sadov. Zakon je zaživel in vplivneže zavezal k razkritju nasprotja interesov, zaščiti otrok, jasno razvidnemu oglaševanju ter prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva.

Nad njimi bdi medijski inšpektorat, ki je v slabem letu dni prejel 14 prijav, vse zaradi domnevnega prikritega oglaševanja. V sedmih primerih posamezniki sploh niso dosegali praga 10 tisoč sledilcev, v štirih primerih kršitev ni bilo, tri prijave pa so odstopili drugim inšpektoratom.