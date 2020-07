Sanacija predora: 24 ur, vse dni v tednu in kljub vročini delavci ne ustavijo strojev

Da bi bila zahodna cev predora čimprej odprta za promet, delavci delajo tudi ponoči, Vrtovec pa upa, da bodo tako potekala tudi ostala dela. "Zasledujemo cilj, da bi lahko čim več del opravili v nočnem času, tudi če bo finančni vložek malo večji. S tem izboljšamo pretočnost in zmanjšamo gnečo," je dejal.

"Zadovoljni smo, da dela potekajo v skladu s terminskim planom in bodo končana znotraj pogodbenega roka. Predvsem me veseli, da v času obnove predora Golovec ni prihajalo do večjih zastojev na ljubljanski obvoznici, tudi ker je Dars uspel doseči dogovor z Mestno občino Ljubljana in Direkcijo RS za infrastrukturo glede izvedbe njihovih gradbenih del na posameznih odsekih," je dejal Hajdinjak. Glede dela tudi ponoči, pa je dejal, da lahko bistveno pripomore k temu, da se lahko časi obnov skrajšajo na minimum, kar pomeni boljšo uporabniško izkušnjo za uporabnike avtocestnega križa.

Sanacija predora je bila nujna, saj so bile v predoru že vidne poškodbe, ki so bile posledica obrabe predora in specifičnih lastnosti terena, zlasti prodiranja hribinske vode skozi talni obok predora. Celovito sanacijo predora pa je Dars izkoristil tudi za ureditev prezračevanja ter nadgradnjo razsvetljave in drugih varnostnih sistemov, s čimer bo izboljšana varnost v predoru.