Prenova ruškega mostu: najprej omejitev hitrosti, nato popolna zapora

Direkcija RS za infrastrukturo za zagotavljanje varnosti redno pregleduje vse premostitvene objekte na omrežju glavnih in regionalnih cest. Zaradi stanja omenjenega mostu na cesti med Rušami in Selnico ob Dravi so začeli z aktivnostmi za obnovo objekta in navezovalne ceste.

Kot so danes sporočili, bodo v sklopu rekonstrukcije izvedli tudi razširitev objekta s pločnikom na eni strani in z dvosmerno kolesarsko stezo kot delom dravske kolesarske povezave na drugi strani mostu.

Ker so pri zadnjem obdobnem pregledu evidentirali poškodbo, na katero bi lahko vremenske razmere v jesenskem in zimskem času oziroma druge nepredvidene obremenitve negativno vplivale, bodo novembra in vse do pričetka del omejili promet za vozila nad 25 ton ter znižali najvišjo dovoljeno hitrost na 30 kilometrov na uro.

Vrednost del okoli tri milijone evrov, zaradi zahtevnosti projekta bo gradnja trajala najmanj leto in pol

Medtem je v pripravi javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, ki bo predvidoma objavljeno do konca leta, z gradbenimi deli pa naj bi začeli predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta. Vrednost del je po projektantski oceni okoli tri milijone evrov. Ob tem na direkciji poudarjajo, da gre za zelo zahteven projekt, tako bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni leta 2022.

Rekonstrukcija 131 metrov dolgega mostu z umestitvijo kolesarske steze na eni in hodnika za pešce na drugi strani objekta namreč vpliva na spremembo zasnove statičnega sistema objekta, kar pomeni zelo zahtevne posege v konstrukcijo, ki v času izvedbe del ne sme biti obremenjena.

Na direkciji so pri iskanju optimalne rešitve glede spremembe prometnega režima v času obnove preučili več variant, med njimi tudi možnost preusmeritve prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu, ki pa se je zaradi specifičnosti območja izkazala kot neizvedljiva. Zato so se na koncu odločili za popolno zaporo prometa, obvoz pa bo urejen po državnih cestah skozi Maribora.

Prebivalci iz območja Ruš bodo tako vsaj leto in pol proti Selnici ob Dravi in naprej proti Koroški morali preko Koroškega mostu v Mariboru ter mimo Kamnice. V času popolne zapore prehod mostu ne bo mogoč niti za pešce in kolesarje.