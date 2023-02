Prenova sistema: plačilo z bančno kartico, polnjenje Urbane prek aplikacije ...

Že vse, odkar so pred skoraj 14 leti pri Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) ukinili plačevanje z gotovino oziroma žetoni in uvedli kartico Urbana, so se mnogi občasni uporabniki LPP, prebivalci iz drugih krajev Slovenije in turisti pogosto znašli v nerodnem položaju, ko so želeli z mestnim avtobusom z enega na drugi konec Ljubljane. Sprva je bila vožnja z ljubljansko "trolo" možna le, če je imel potnik kartico Urbana in na njej naloženega dovolj denarja za vozovnico, ki omogoča brezplačno prestopanje v roku 90 minut. Pozneje so dodali še alternativno obliko plačevanja z mobilnim telefonom oziroma z Valú Moneto – vendar pa ta način ne omogoča brezplačnega prestopanja v roku 90 minut in je za turiste pogosto neuporaben.

Polnjenje kartic in preverjanje stanja je trenutno možno na Urbanomatih in prodajnih mestih.

Prenovljena aplikacija Urbana bo bolj pregledno ponujala informacije o voznih redih, predvidenih prihodih avtobusov in trasah posameznih linij. "Dodan bo načrtovalnik poti, se pravi, da bo lahko uporabnik izbral želeno končno postajališče in ga bo sistem avtomatsko vodil do tega, katero linijo naj uporabi in kje naj prestopi. Tudi sam prenos podatkov na zaledne strežnike bo izboljšan, se pravi, da bodo informacije bolj ažurne, bolj točne. Dodane bodo določene funkcionalnosti za osebe z različnimi oblikami oviranosti," je še naštel Vihar.

Najbolj pomembna novost, ki jo pripravljajo, so nove oblike polnjenja in plačevanja voženj, kar je razvidno tudi iz novih validatorjev. "Ohranjene bodo vse trenutne funkcionalnosti Urbane, dodane pa bodo nove možnosti oziroma oblike plačevanja. Dodana bo možnost plačevanja s plačilnimi karticami tako za polnjenje Urbane kot tudi za neposredno plačevanje na avtobusih, na samih validatorjih," je dodal.

"Projekt je trenutno v zaključni fazi. Kot so uporabniki naših storitev verjetno že lahko opazili, so na vseh avtobusih že nameščeni novi validatorji, ki so predpogoj za to, da lahko nov sistem zaživi v praksi. Smo v zaključni fazi testiranja nove aplikacije, tako da pričakujemo, da nekje najverjetneje v mesecu marcu bi lahko šla ta aplikacija že v uporabo. Stara aplikacija Urbana, ki je trenutno veljavna, bo ukinjena in bo potem dostopna le še nova aplikacija," nam je pojasnil Rok Vihar , namestnik direktorja LPP.

Mestne avtobuse LPP vsak dan uporablja okoli 75.000 potnikov, ki v povprečju opravijo okoli 150.000 potovanj na dan. "Uporabniki imajo, jasno, številne želje. Vsak bi si želel, da bi avtobus ustavil neposredno pred njegovim domom in ga pripeljal do končnega cilja. Našo shemo linij nenehno posodabljamo, vsako leto uvedemo tudi kakšno spremembo, podaljšek ali novo linijo. V letošnjem oziroma lanskem letu smo spremenili linijo 16, uvedli smo novo linijo 10," je pojasnil Vihar. Spremembe linij pa uvedejo na podlagi analiz, s čimer želijo javni prevoz čim bolj približati potrebam uporabnikov.

Fizične kartice Urbana bodo še vedno v uporabi in jih bo še vedno možno kupiti na vseh prodajnih mestih in urbanomatih. Tisti, ki jim je bliže uporaba digitalnih storitev, pa bodo zdaj lahko svojo Urbano hranili tudi v virtualni obliki v aplikaciji. Zakaj takšnega sistema niso uvedli že prej? "Naš sistem obstaja že več kot 10 let, mi smo sistem Urbano uvedli leta 2009. Takrat smo bili tudi na nek način pionirji, saj je zelo malo mest že imelo tako napreden sistem enotne mestne kartice, kot ga je imela Ljubljana. In takrat je sistem odražal takratno stanje tehnike, to, kar je bilo takrat na tržišču na voljo. Seveda se je tudi ta sistem z leti malo nadgrajeval, dodale so se aplikacije, ki jih v prvi fazi ni bilo, najprej za Android, nato pa še za Applove naprave. Zdaj pa smo prišli do točke, ko te aplikacije oziroma tega sistema ni bilo več možno nadgrajevati, ker je tehnološki razvoj narekoval to, da smo vpeljali neke nove tehnologije, ki takrat še niti niso obstajale. In zato smo zdaj prišli do točke, ko je treba ta sistem v celoti nadomestiti," je pojasnil Vihar.

Do leta 2019 oziroma do začetka pandemije koronavirusa so v LPP vsako leto beležili porast števila potnikov. Po pandemskih letih pa zdaj znova opažajo trend okrevanja, saj iz meseca v mesec število potnikov raste. "Nismo še popolnoma na ravneh, kot smo bili pred to epidemijo korone. Razlog iščemo predvsem v tem, da je bilo takrat veliko število uporabnikov primoranih v iskanje nekih alternativnih načinov prevoza med različnimi točkami za prevoz na delo. Morda so šli v nakup dodatnega vozila, morda so šli v nakup kolesa. Ljudje smo takšni, da ko se enkrat nečesa navadimo, to nato zelo težko spremenimo. Pričakujemo, da je to proces, ki bo še nekaj časa trajal, da se bodo vsi potniki vrnili. Pričakujemo pa tudi nove potnike, ki jih prej nismo imeli. V prihodnosti bomo presegli te številke, ki smo jih imeli pred 2020," je prepričan.

Sicer pa flota LPP trenutno šteje 219 mestnih avtobusov. "97 avtobusov deluje na stisnjen metan. Ta je okoljsko bolj sprejemljiv, ker ga je zelo enostavno možno nadomestiti z biometanom, ki je ogljično nevtralno gorivo. To je tudi načrt za prihodnje," je dejal Vihar. Preostale avtobuse poganja dizelsko gorivo, a jih nameravajo v prihodnjih letih zamenjati. "V letošnjem letu je predviden nakup prvih vodikovih avtobusov, potem pa bomo sledili tudi trenutnim trendom in stanju tehnike. Torej nakupi in posodobitev flote bodo usmerjeni v vodikova vozila in baterijska električna vozila," je še poudaril namestnik direktorja LPP.