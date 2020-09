Prenova v mariborskem zaporu končana, kmalu obiski brez stekla

Obiski za steklom so omejeni na eno uro, razlog za strog režim pa naj bi bila prenova prostorov. "Vendar ne gre spregledati dejstva, da obiski potekajo ob sobotah in nedeljah, torej takrat, ko aktivnosti na delovišču ni, in bi torej lahko potekali normalno, kot v vseh drugih zavodih za prestajanje kazni zapora po Sloveniji."

Zaključek gradbenih del v zavodu je bil predviden do 31. julija, ker pa se to ni zgodilo, so se na nas obrnili obsojenci, ki jih je ta ukrep prizadel. " V zavodu že dlje časa omejujejo obiske na eno osebo, za steklom, tako da je fizični kontakt s svojci praktično nemogoč. Direktor nam ves čas daje lažne obljube, da se bodo obiski sprostili. Nekateri obsojenci svojih mladoletnih otrok niso videli več kot tri mesece, ker na obiske v zavod lahko pridejo samo polnoletne osebe, " so sporočili.

V začetku junija so v veljavo stopila pravila po hišnem in dnevnem redu zavoda, ki sta veljala pred razglasitvijo epidemije. Na nekaterih lokacijah so zaradi arhitekturnih možnosti ostale omejitve, predvsem pri dovoljenem številu obiskovalcev. Na vseh lokacijah so zaprte osebe spet lahko začeli obiskovati tudi mladoletni otroci, izjema je bil Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor, kjer je hkrati potekala prenova prostorov.

Z razglasitvijo epidemije v državi so bili, da bi preprečili širjenje okužb z novim koronavirusom, od 13. marca prepovedani obiski v vseh zavodih za prestajanje zaporne kazni pri nas. Ukrep je bil preklican 18. maja, obiski pa so se v skladu z varnostnimi standardi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znova pričeli izvajati z določenimi omejitvami.

'Novi prostori bodo izboljšali možnosti obiskovanja'

Za pojasnila, do kdaj bodo obsojenci morali še čakati, smo zaprosili Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer so potrdili, da v ZPKZ Maribor zaradi gradbenih del nekaj časa res niso mogli omogočati obiskov mladoletnih otrok. "Trenutno se tovrstni obiski izvajajo," so zapisali.

Prenova je po njihovih navedbah potekala dlje časa, zdaj pa jih veseli, da so pridobili prenovljene prostore za obiske, ki bodo "kljub nekaterim omejitvam nedvomno izboljšali možnosti obiskovanja zaprtih oseb".

Pojasnili so, da so do zdaj obiske za obsojence in pripornike omogočali dvema zdravima obiskovalcema, hkrati lahko tudi otrokom, za stekleno pregrado. "Od tega tedna dalje je načrtovano, da so tistim, ki jim ni odrejen določen ukrep obiskov za stekleno pregrado zaradi varnostnih razlogov, obiski omogočeni brez steklene pregrade, ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ. Z namenom boljše izrabe prostorskih možnosti pa bo v zavodu omogočena tudi prostovoljna sočasna uporaba prostorov za obiske za stekleno pregrado," so še navedli.

Obiski se v skladu s priporočili NIJZ izvajajo ob upoštevanju vseh preventivnih higienskih ukrepov. Maske je treba uporabljati skladno s priporočili NIJZ – nosijo naj se, če ni možno zagotoviti medosebne razdalje 1,5 m ter če gre za osebe z respiratornimi obolenji.

"Organizacija obiska je odvisna od prostorskih in drugih možnosti posameznega zavoda, zato obiskovalce prosimo, da sledijo navodilom zaposlenih oziroma predhodno pokličejo v zavod. Glede na trenutne razmere in zaostrovanje epidemiološke slike smo dolžni poskrbeti za zaščito življenja in zdravja zaprtih oseb in naših zaposlenih ter z ustreznimi ukrepi, ki so vedno usklajeni s pristojnimi institucijami, preprečevati morebitne okužbe z novim koronavirusom oziroma zmanjševati tveganja zanje," so še dodali