Prenova železniške postaje v Novi Gorici poteka po načrtih

OGLAS

Bratuškova je ob obisku železniške postaje izpostavila, da gre za enega večjih projektov v zadnjih letih v tem delu Slovenije. Kljub obsežnosti poteka v okviru postavljenih časovnih in finančnih omejitev. Dela naj bi bila končana do 8. februarja. Kot je spomnila ministrica, je delo na gradbišču pred časom za nekaj dni ustavila najdba bomb iz prve in druge svetovne vojne, a je izvajalec del zagotovil, da do zamud zaradi tega ne bo prihajalo.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja













Alenka Bratušek obiskala gradbišče icon-picture-layer-2 1 / 8

Da dela potekajo po načrtih, je potrdil tudi župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel. Kot je pojasnil, bo v sklopu projekta najprej končana tako imenovana Super osmica, ki bo delovala kot neuradno vozlišče obiskovalcev in ustvarjalcev v projektu Evropske prestolnice kulture. V sklopu del pospešeno prenavljajo tudi notranji del stavbe, v katerem pa so odkrili freske, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije evidentiral. Po besedah vodje nadzora del na železniški postaji Nova Gorica Sare Resnik bodo večino fresk ohranili, zaradi posodobitve objekta pa ne bodo mogli vseh. Kot je pojasnila, restavratorji med delom odkrivajo, da so že ob gradnji te postaje dajali poudarek povezovanju obeh Goric, prostori postaje pa so služili tudi kot tržnica.

Alenka Bratušek obiskala gradbišče FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand