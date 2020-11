Prenove Hotela Brdo očitno ne bo, tudi drugi razpis končan brez izbire izvajalca

Na junija objavljeni razpis za izvedbo del na hotelu, ki je že od lanskega leta povsem izpraznjen in zaprt čaka na prenovo, so prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG oprema in litijski Trgograd.

Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je podala prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG oprema je pri prijavi sodelovala s podjetjem za inženiring MB oprema iz Ljubljane, litijsko podjetje Trgograd pa z ljubljanskim Rikom in sevniškim Stillesom. Vrednost ponudb se je gibala od 31,6 milijona evrov – to ceno je postavila Lesnina – do 35,1 milijona evrov, kot so zahtevali v CGP. Trgograd bi hotel prenovil za 32,7 milijona evrov.

Ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva in so tako neprimerne, zato je generalni sekretariat vlade odločil, da se javno naročilo ne odda, piše v odločitvi o oddaji javnega naročila, objavljeni na portalu javnih naročil.