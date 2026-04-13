Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prenovljen park: jezerce z mostičkom, 'riba' in zmaj ter nova igrala

Ljubljana , 13. 04. 2026 18.20 pred 16 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Otvoritev Bloudkovega parka

V ljubljanskem Tivoliju so zaključili prenovo Bloudkovega parka, ki prinaša novo otroško igrišče, kotalkališče ter parkovno ureditev s potmi za pešce. Pri prenovi, vredni okoli 1,5 milijona evrov, so se v občini naslonili na prvotne načrte za igrišče iz leta 1960.

V okviru projekta so celovito prenovili otroško igrišče, kjer so postavili kombinacijo novih tipskih igral in naravnih elementov, kot so rogovile, lesene grede in kamni, so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Otroci se bodo tako lahko igrali na sestavljenem tipskem igralu iz lesenih konstrukcij, namenjenem plezanju, pa na vrtiljakih in gugalnicah s posameznimi elementi iz vrvi. Prazna tratna površina in griči pa bodo namenjeni prosti igri. Celotno igrišče je v osnovi namenjeno predšolskim otrokom.

Po prvotni zasnovi so tako ohranili in obnovili tri hribine s tuneli, jezerce z mostičkom, skulpturo zmaja na drogu, peskovnik in skulpturo ribe. V sklopu prenove so ohranili obstoječe stanje in sanirali vse betone ter vzpostaviti nov sistem polnjenja jezerca. Prej je bila v jezercu tekoča voda, sedaj bo zaprti sistem s kroženjem vode.

Za zagotavljanje večje osenčenosti so na igrišču gručasto zasadili tudi drevesa, na igrišču pa so med igrala umestili nižjo grmovno vegetacijo, so pojasnili. Živo mejo na vzhodnem robu so dopolnili in zgostili tako, da bo klopem ob njej omogočala zavetje.

Po celotnem območju so dodali in zamenjali urbano opremo, kot so klopi, koši za smeti in stojala za kolesa, ki so na vstopnih točkah, kjer je tudi pitnik.

Ocenjena vrednost projekta je 1.412.053,34 evrov, od tega so 409.686,29 evrov pridobili od Evropske unije, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 409.686,29 evrov pa je prispevala tudi država, so še zapisali.

Prenovitvena dela so v parku začeli maja, dela pa naj bi po prvotnem planu zaključili konec lanskega oktobra. 

tivoli bloudkov park

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
13. 04. 2026 18.33
Se mu kr smeji k je 150.000 € "zaslužu".
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
13. 04. 2026 18.28
Stoječa voda. Komarji so že v nizkem štartu.
Odgovori
+3
3 0
HardKore
13. 04. 2026 18.26
Koliko je 10% od 1.5mio? 😅
Odgovori
+3
3 0
štajerski janezek
13. 04. 2026 18.26
10% je bilo dovolj?
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641