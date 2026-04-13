Prenovljen park: jezerce z mostičkom, 'riba' in zmaj ter nova igrala

V okviru projekta so celovito prenovili otroško igrišče, kjer so postavili kombinacijo novih tipskih igral in naravnih elementov, kot so rogovile, lesene grede in kamni, so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Otroci se bodo tako lahko igrali na sestavljenem tipskem igralu iz lesenih konstrukcij, namenjenem plezanju, pa na vrtiljakih in gugalnicah s posameznimi elementi iz vrvi. Prazna tratna površina in griči pa bodo namenjeni prosti igri. Celotno igrišče je v osnovi namenjeno predšolskim otrokom.
Po prvotni zasnovi so tako ohranili in obnovili tri hribine s tuneli, jezerce z mostičkom, skulpturo zmaja na drogu, peskovnik in skulpturo ribe. V sklopu prenove so ohranili obstoječe stanje in sanirali vse betone ter vzpostaviti nov sistem polnjenja jezerca. Prej je bila v jezercu tekoča voda, sedaj bo zaprti sistem s kroženjem vode.
Za zagotavljanje večje osenčenosti so na igrišču gručasto zasadili tudi drevesa, na igrišču pa so med igrala umestili nižjo grmovno vegetacijo, so pojasnili. Živo mejo na vzhodnem robu so dopolnili in zgostili tako, da bo klopem ob njej omogočala zavetje.
Po celotnem območju so dodali in zamenjali urbano opremo, kot so klopi, koši za smeti in stojala za kolesa, ki so na vstopnih točkah, kjer je tudi pitnik.
Ocenjena vrednost projekta je 1.412.053,34 evrov, od tega so 409.686,29 evrov pridobili od Evropske unije, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 409.686,29 evrov pa je prispevala tudi država, so še zapisali.
Prenovitvena dela so v parku začeli maja, dela pa naj bi po prvotnem planu zaključili konec lanskega oktobra.
