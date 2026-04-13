Prenovljen park: jezerce z mostičkom, 'riba' in zmaj ter nova igrala

V okviru projekta so celovito prenovili otroško igrišče, kjer so postavili kombinacijo novih tipskih igral in naravnih elementov, kot so rogovile, lesene grede in kamni, so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Otroci se bodo tako lahko igrali na sestavljenem tipskem igralu iz lesenih konstrukcij, namenjenem plezanju, pa na vrtiljakih in gugalnicah s posameznimi elementi iz vrvi. Prazna tratna površina in griči pa bodo namenjeni prosti igri. Celotno igrišče je v osnovi namenjeno predšolskim otrokom.

Po prvotni zasnovi so tako ohranili in obnovili tri hribine s tuneli, jezerce z mostičkom, skulpturo zmaja na drogu, peskovnik in skulpturo ribe. V sklopu prenove so ohranili obstoječe stanje in sanirali vse betone ter vzpostaviti nov sistem polnjenja jezerca. Prej je bila v jezercu tekoča voda, sedaj bo zaprti sistem s kroženjem vode.