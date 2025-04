Prenovljen pripomoček za planince na telefonu

OGLAS

Brezplačno aplikacijo maPZS so v Planinski zvezi Slovenije dopolnili z več novostmi, kot so sestavljalnik poti in prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih v Sloveniji: "Glede na lastne sposobnosti si lahko izberemo turo glede na zahtevnost poti, višinsko razliko in njeno dolžino. Aplikacija nam pomaga pripeljati se na izhodišče našega izleta, usmerja nas med hojo po poteh, na razpolago pa so tudi podatki o planinskih kočah ob poti ter celo o aktualnih voznih redih avtobusov in vlakov na izhodiščih," je dejal urednik kartografije pri Planinski zvezi Slovenije ter vodja projekta katastra planinskih poti in maPZS Andrej Stritar.

Aplikacija maPZS FOTO: PZS icon-expand

"Na razpolago je okrog 2500 ponujenih poti, uporabnik pa ima možnost sestaviti pot po lastni želji," je še pojasnil.

Previdnosti nikdar dovolj

Aplikacijo je možno uporabljati na računalniku ali pametnem telefonu, pripravljena pa je tako, da čim manj obremenjuje napravo. Podatki o uporabnikovi okolici se zato nalagajo sproti, ker pa podatkovna povezava ni povsod na voljo, maPZS omogoča, da si uporabnik vnaprej naloži informacije o določenem predelu. "Podatki maPZS so zanesljivi, saj jih dnevno posodabljajo skrbniki poti, markacisti Planinske zveze Slovenije. Vsak dan so, recimo, osveženi podatki o morebitnih zaporah na poteh zaradi poškodb ali sanacijskih del ali pa o odprtosti ali zaprtosti koč," je povedal Stritar.

Aplikacija maPZS FOTO: Posnetek zaslona icon-expand

Opozoril je še, da "večina drugih aplikacij se zanaša na podatke javnega sistema OpenStreetMap, v katerega lahko kdor koli vriše kar koli in so zato pogosto vnosi napačni in celo nevarni, saj lahko pohodnika zavedejo". Ob tem maPZS uporabniku omogoča enostavno poročanje o poškodbah, saj lahko s fotografijo prenese podatek o poškodbi do skrbnika poti. MaPZS je do zdaj ponujal prikaze okrog 2500 vnaprej pripravljenih poti, večinoma planinskih, nekaj pa tudi pohodniških, gozdnih učnih, turističnih in turnokolesarskih:"S sestavljalnikom poti si lahko vsak uporabnik izbere neko izhodišče kjer koli v Sloveniji in sestavi svojo pot iz v maPZS vrisanih odsekov poti vse do poljubno oddaljenega cilja svojega izleta," je rekel Stritar.

Na pot z javnim prometom

Novost je tudi prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih v Sloveniji, kar po besedah strokovnega sodelavca PZS Dušana Prašnikarja ni uporabno le za obisk gora, temveč "za območje celotne Slovenije. Še posebej pa je učinkovito načrtovanje izletov, ki se končajo na drugi lokaciji, kot je njihov začetek, ali pa da se z javnim potniškim prometom vrnemo na izhodišče."

Avtobus za Bohinj FOTO: Shutterstock icon-expand

S klikom na posamezno postajališče se prikaže aktualni vozni red za to postajališče, kar omogoča prihod in odhod z želene ture z uporabo javnega potniškega prometa.

Opozorilo pred prazniki: zahtevne razmere

V hribih bodo tudi med prihajajočimi prazniki spomladanske snežne in plazovne razmere, tako da bo nižje sneg kopnel, višje pa se bo sesedal in preobražal. "Kljub pomladi v dolini so razmere v visokogorju še vedno zimske in zelo zahtevne. Veliko je še snega, v teh dneh tudi novozapadlega, zlasti na severnih pobočjih. Zjutraj je sneg lahko še zelo trd in pomrznjen, sredi dneva in popoldne pa mehak ter lahko povzroča težave pri gibanju," je opozoril strokovni sodelavec PZS in gorski vodnik Miha Habjan.

Zima v gorah FOTO: Luka Kotnik icon-expand