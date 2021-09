Mercator je pri nas na področju trgovine kot prvi uvedel številne novosti, od kartice Pika, ki je bila prva trgovska kartica zvestobe, prek spletne trgovine pred več kot 22 leti in samopostrežnih blagajn, do mobilnega kupovanja, skeniranja in plačevanja. Mercatorjevi zvesti kupci so tako med prvimi deležni vrste prednosti, ki jih prinašajo novosti sodobne tehnologije. Zdaj so se razveselili prenovljene aplikacije Moj M.

icon-expand Mobilno aplikacijo Moj M je Mercator uvedel leta 2017 in ni bila le še ena inovacija, ampak je pomenila začetek korenite spremembe nakupovanja tudi pri nas. Moj M omogoča spletno kupovanje v Mercatorjevi spletni trgovini, v povezavi s kartico Pika pa deluje tudi kot mobilna denarnica, ki omogoča plačevanje v Mercatorjevih trgovinah z mobilnim telefonom. Zdaj je celotna aplikacija še bolj osebno prilagojena, dinamična, pregledna in uporabna. Predvsem pa omogoča še bolj enostavno nakupovanje. Novosti so predvsem: - hitrejši vpis v aplikacijo in povezava s Pika kartico, - možnost osebne nastavitve kategorij (spodnja orodna vrstica/navigacija), - animacijski in slikovni prikaz Mojih 5 iz aktualnega kataloga, - M Soseska z video epizodami glavnih oddaj, - funkcionalnost najbližje trgovine in obratovalni časi, - funkcionalnost priporoči aplikacijo prijateljem, - in še mnogo več. »Mercator je s prenovo aplikacije Moj M zasledoval predvsem tri cilje: poenostaviti registracijo, omogočiti osebno prilagoditev aplikacije uporabnikovim željam in povečati uporabniško vključenost. Nastala je sodobna mobilna aplikacija, ki bo sčasoma lahko zamenjala tudi plastično Pika kartico, ki jo imamo danes v denarnicah«, pravi Andreja Možina, direktorica sektorja za upravljanje odnosov s kupci. “Prenovljena aplikacija Moj M zdaj omogoča še boljšo, enovito in vse-kanalno uporabniško izkušnjo, ki je nujna rešitev za čedalje bolj kompleksne in dinamične komunikacijsko-nakupovalne navade sodobnih potrošnikov. Z informacijsko prepletenostjo naših kanalov lahko z obstoječimi in potencialnimi novimi kupci komuniciramo še bolj učinkovito«, dodaja Boštjan Gabrič, projektni vodja v Mercatorjevem sektorju digitalne komunikacije, razvoja in spletne prodaje. Z novo podobo in funkcionalnostmi aplikacije Moj M si v Mercatorju obetajo še več uporabnikov, že zdaj so dosegli zavidljivih 300.000 prenosov aplikacije.

