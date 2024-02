Prenove v Kobilarni Lipica: 'To je kulturna vrednota'

Prireditve ob odprtju prenovljene jahalnice sta se udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež .

Prenovljena je tudi predstava lipiške klasične jahalne šole. "Danes smo premierno videli predstavo, ki smo ji dodali tudi video vsebine. S tem je v bistvu postala boljša in ponuja več doživetij, saj ne vidimo le konj v jahalnici, pač pa pokukamo tudi v ozadje, v pripravo predstave, in vidimo nekaj čudovitih pejsažev, slik iz okolice Lipice," je povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek Pucer .

V okviru prenove jahalnice so prenovili streho, saj je prej stavbo pokrivala še azbestna kritina, ter strojne in elektro instalacije, dodanega je bilo nekaj več udobja za obiskovalce, prenovljena pa je bila tudi celotna maneža. V vstopnem prostoru so medtem uredili razstavni prostor za kočije.

"Res sem izjemno zadovoljna, da se obnavljajo taki kulturni spomeniki, kot je Lipica. To je res kulturna vrednota, zasluženo je prišla na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, Unescov seznam, na katerega ni lahko priti," je dejala Pirc Musarjeva.

Predsednica je izrazila zadovoljstvo, da je pri tem vpisu sodelovalo osem držav, kar pomeni, da bodo tudi v prihodnje sodelovale bolj tesno kot prej. "To je velika dodana vrednost. Poznavajoč razmere od prej je bilo med njimi kar veliko tekmovalnosti, rivalstva, zdaj pa so skupaj. In to je samo pohvalno," je še dejala. Dodala je, da se veseli tudi tega, da se pripravlja zakon o Lipici, ki bo nekakšna strategija o tem, kaj s tem kulturnim dobrim početi.

Frangež je medtem povedal, da obnova prireditvene jahalnice predstavlja nekako sredino obsežnega investicijskega cikla, ki se je začel pred leti z obnovo lipiškega jedra, graščine in glavnine hlevov. "Danes lahko ugotovimo, da imamo ta del gospodarske infrastrukture, potrebne za vzrejo in rejo konj, v res zelo dobrem stanju. To pa ne pomeni, da na tem področju ni novih izzivov, saj se mi že oziramo v leto 2030, ko bo Lipica praznovala 450. obletnico, in tedaj res želimo, da se Lipica svetu predstavi v vsem svojem sijaju," je navedel.

Letos naj bi poleg manjših posodobitev osrednjo pozornost namenili prenovi bazena in ureditvi wellnessa v okviru prenovljenega Hotela Maestoso. Frangež je poudaril tudi delo pri pripravi novega zakona o Kobilarni Lipica, ki naj bi ga predvidoma sprejeli še v tem letu in bo pred leti ločeni entiteti, ki upravljata z območjem Lipice, znova združil v eno organizacijsko enoto.