Sestro Bernardo, ki je prenovila kuharsko biblijo, bolj kot kuhanje zanimala mehanika

Mnogi poznajo Slovensko kuharico pod imenom ‘kalinškova’, to pa zato, ker je zanjo v začetku 20. stoletja začela skrbeti sestra Felicita Kalinšek , priznana učiteljica kuhanja. Kalinškova je leta 1912 šesto izdajo kuharice temejito dopolnila ter prilagodila potrebam predvsem podeželskega prebivalstva, ki je bilo takrat večinsko. Skoraj podvojila je recepte, dodala pojasnila kuharskih izrazov in številne uporabne nasvete. Za kuharico je skrbela več desetletij in poskrbela za več njenih izdaj. Po njeni smrti je v okviru zapuščine postala kulturna dediščina reda šolskih sester, iz katerega so izšle tudi vse naslednice sestre Kalinškove, ki so skrbele za nadaljnje izdaje knjige. Deseto izdajo, ki je izšla po drugi svetovni vojni, je urejala sestra Izabela Gosak, ki je med drugim prilagodila recepte novemu socialističnemu času, prav tako je razširila nabor vegetarijanske prehrane. Mnogim bo bolj znana sestra Vendelina Ilc , priznana učiteljica kuhanja, ki je posodobila 18. izdajo, ki je izšla leta 1980. Ilčeva je izključila vse zastarele recepte in dodala številne nove, ki so se med Slovenci pojavili v tistem času. Poskrbela je za več nasvetov glede preprostega in zdravega prehranjevanja ter vključila pravila strežbe. Sestra Vendelina, ki je avtorica številnih kuharskih knjig, pa je poskrbela še za eno stvar – med šolskimi sestrami je našla naslednico, za katero je vedela, da bo zahtevni nalogi kos. S 24. izdajo je Slovenska kuharica zaradi svoje obsežnosti upravičeno postala Velika slovenska kuharica. Že takrat se je v prenovo knjige vključila sestra Bernarda Gostečnik , ki je nato prevzela odlično opravljeno delo sestre Vendeline in poskrbela za tokratno jubilejno 30. izdajo Velike slovenske kuharice.

Vsaka izdaja se prilagodi družbenim razmeram in navadam ljudi. To lahko pomeni tudi nove sestavine in nove načine priprave hrane. V zadnji izdaji, za katero je sestra Bernarda garala celi dve leti, pri tem pa usklajeno sodelovala z urednico jubilejne izdajeNino Žitko Pucer. Na dobrih tisoč straneh ima knjiga več kot 3000 strnjenih receptov in prav vsak od njih je preizkušen. Sestra Bernarda je knjigo temeljito posodobila in približala trendom, ko želimo jedi pripravljati čim bolj preprosto in hitro. Takšne potrebe nam narekuje naš tempo življenja, čeprav sestra opozarja, da je to slabo. Za hrano in njeno pripravo si je potrebno vzeti čas, k pripravi pa vključiti vse družinske člane. Kuhinja je bila od nekdaj središčni prostor doma in tam bi se morali čim bolj povezovati, družiti in sodelovati, pravi sestra. Sestra Bernarda je delala tudi kot vodja prehrane v vrtcu, pa poučevala gospodinjstvo. Prav zato si je ob preurejanju kuharice zelo prizadevala, da se v receptih uporabi čim več svežih in lokalno dostopnih sestavin. Vsebino knjige je dopolnila s številnimi novimi praktičnimi recepti, nasveti in sestavinami, zato je v knjigi več receptov za pripravo svežih in lahkih predjedi, juh, perutnine, pa zelenjave in rib. Ker zadnje čase veliko debatiramo o raznih oblikah prehranskih alergij – pri čemer sestra Bernarda opozarja, da je večinoma razlog za številne alergije in preobčutljivosti tudi v tem, ker ne uživamo sveže, domače moke, pač pa kupljene zmesi, kje so poleg pšenice dodane še druge snovi, prav tako pijemo ‘mrtvo’ mleko in drugo predelano hrano, čeprav se tega ne zavemo – je v knjigi tudi več receptov za jedi brez glutena, dodala pa je tudi precej novih receptov za drobno pecivo in priljubljene koktajle.

Slovo od želv, medvedjih tac ...

Sestra Bernarda je morala vsako stvar preveriti in preizkusiti. Recepte so preizkušali na njenih zelo obiskanih kuharskih tečajih, ostalo je morala opraviti kar sama, na terenu. Veliko je novosti glede postopka kolin. Pa tudi na področju priprave divjačine. Nekatere živali so sedaj zaščitene ali pa jih na naših jedilnikih ni več, zato so recepti ‘leteli ven’. Tako so iz knjige dali recepte o tem, kako se pripravi želve, pa medvedje tace. So pa razširili recepte s pripravo filejev, ki so zelo popularni. Ostajajo recepti za pripravo polžev, pa čeprav jih le redki pripravljajo. Tudi to je morala pripraviti in poizkusiti, a, kot pravi, z odporom.