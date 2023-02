Prenovljena linija Capris znova preseneča!

Eleganca. Sočnost. Zrelost. Okus, ki ostaja še dolgo v spominu. Vse to – in še mnogo več – bi lahko zapisali za Capris, linijo mirnih vin iz kleti Vinakoper.

Idealen izbor za vsako gastronomsko doživetje so njeni stalni predstavniki Malvazija, Refošk, Cabernet Sauvignon in Merlot. Vsako leto pa bosta luč ugledali dve novi vini, ki bosta ponosno nosili etiketo družine vin Vinakoper pod to gastronomsko linijo. Ste pripravljeni na presenečenja? Ker presenečenj bo res veliko! V Vinakoper so si namreč linijo mirnih vin Capris zamislili precej dinamično. Omenjeni osnovni člani linije bodo na voljo v stalni ponudbi, vsako leto pa nas bosta presenetila nova člana, ki bosta namenjena izključno ponudbi v gostinstvu in za prodajo v vinskem butiku ter prodajalnah Vinakoper. Capris. Istra. Slovenija. Linija Capris torej vstopa v svojo novo dobo, a v sebi nedvomno nosi tudi tradicijo. Zgodbe Slovenske Istre živijo skozi zemljo, veter, morje, sonce, ki vsem vinom linije Capris – pa tudi ostalim vinom Vinakoper - vlivajo plemenit značaj. Vztrajnost, trdoživost, bogatost, pristnost avtohtonih vinskih sort. Vse to se odraža v aromah, okusih, pa tudi specifikah pridelave, ki v Vinakoper pod tančico skrivnosti ustvarja najboljša slovenska vina.

Pomen tradicije narekuje tudi grb, ki je dobil svoje mesto na etiketi prenovljene linije Capris. Gre za grb plemiške družine Gravisi, ene najmogočnejših in najuglednejših družin, ki je v razvoju Kopra in njegovega zaledja odigrala pomembno vlogo, tako v kontekstu razvoja družbe kot tudi vinogradništva. Kot lastniki vinogradniškega posestva so bili med prvimi, ki so v kletarskih knjigah beležili proizvodnjo lokalnih istrskih sort, med njimi tudi sorte Cipro. Kot dobro poznani ljubitelji vina so grofi Gravisi tudi kupovali vina izbranih sort, med katerimi je prevladoval Refošk.

Ponosni člani družine Capris, spoznajmo jih! Pa poglejmo, s čim nam je postregla linija Capris v preteklem letu. Poleg izbranih, rednih predstavnikov linije Capris je bilo leto 2022 v znamenju Chardonnay-a in Tannat-a. Kaj pa bo prineslo letošnje leto? Žametno rdeče vino. Grozdje za vino Capris Shiraz prihaja iz leg Gordia in Purissima. Vino je 12 mesecev zorelo v barrique sodih iz francoskega in ameriškega hrasta. Ponuja saden in zrel karakter, prijetno strukturo s tipično pikantno noto in dolgim pookusom.

Presenečenje, ovito v rožnato! Pravijo, da nekateri življenje gledajo skozi rožnata očala, in morda to drži prav za prihajajoči Rosé, ki si bo nadel etiketo linije Capris. Ponuja veliko sadnega karakterja z mineralnimi notami in diskretno cvetno zaznavo. Delno zorenje v barrique sodih pa mu prida dodatno kompleksnost. Po vina linije Capris se lahko že danes odpravite v Vinski butik Vinakoper na Šmarski cesti 1 v Kopru ali v katerokoli drugo prodajalno Vinakoper, našli pa jih boste tudi v najboljših restavracijah po Sloveniji.

