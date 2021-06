Prenovljena podoba izdelkov Zelene Doline

Mlekarna Celeia je prenovila podobo najobsežnejše linije svojih izdelkov Zelene Doline. Pod sloganom »Naravni od nekdaj« povzemajo svojo 70-letno tradicijo priprave mlečnih izdelkov, ki nastajajo izključno iz najboljšega mleka slovenskih kmetij in so dokazano brez gensko spremenjenih organizmov (GSO). Kupce na policah že čakajo jogurti in kislo mleko Zelene Doline v novi podobi, kmalu pa se jim bodo pridružili še ostali izdelki.

Izdelki Zelene Doline po številu produktov predstavljajo najobsežnejšo linijo Mlekarne Celeia. Pod to blagovno znamko proizvajajo jogurte, mleko, kislo mleko, kajmak, namaze, izdelke za kuhanje, sire in brezlaktozni program. Po nekaj letih je prišel čas, da jih kupcem predstavijo v osveženi, še bolj naravni podobi, ki jih povezuje s cvetočimi travniki in pašniki: »S ponosom poudarjamo, da izdelki Zelene Doline prinašajo najboljše iz narave in kar prihaja iz narave, je popolno samo po sebi. Naši izdelki nastajajo le iz slovenskega mleka, ki prihaja s pašnikov in hlevov naših kmetov, in so dokazano brez GSO,« izpostavljajo ključne prednosti, ki jih pooseblja prenovljena podoba v Mlekarni Celeia in so jo zasnovali v agenciji AV Studio.