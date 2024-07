Prenovljena Žitova pekarna Maribor po naložbah v višini 9 milijonov evrov v vrhu pekarske industrije v Evropi

Danes je potekal otvoritveni dogodek prenovljene Žitove pekarne Maribor. V podjetju Žito, ki deluje pod okriljem Skupine Podravka, so z izvedbo investicij v skupni vrednosti 9 milijonov evrov okrepili proizvodne kapacitete ter naredili pomemben korak za modernizacijo in avtomatizacijo proizvodnje. S tem ustvarjajo pogoje za dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje. Dogodek so z udeležbo počastili počastil minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije Matjaž Han, predsednica uprave Podravke Martina Dalić, generalni direktor Žita Tomislav Bujanović, predstavniki Žita in Podravke, poslovni partnerji ter zaposleni.

V pekarni Maribor so izvedli številne investicije v posodobitev proizvodnje, največ na področju peke pekovskega peciva, kruha in priprave slaščic. Ključne pridobitve so vzhajalna komora za avtomatsko vzhajanje kruha, linija za proizvodnjo pekovskega peciva, ter nove naprave, med njimi dvoetažna tunelska peč za pekovsko pecivo, hladilna spirala in dva zamrzovalna tunela za zamrzovanje peciva. Vzpostavili so pakirnico za avtomatsko pakiranje peciva in kruha ter kotlovnico in strojnico za kompresorsko postajo. V pekarni širijo tudi skladiščne prostore.

"Razvoj in investicije so gradniki uspešnih poslovnih zgodb," poudarja Tomislav Bujanović, generalni direktor Žita, in dodaja: "Z modernizacijo Žitove pekarne Maribor povečujemo kapacitete proizvodnje štruc in hlebcev za 30 odstotkov in podvajamo zmogljivosti peke. Tako stopamo na pot največjega modernega pekarskega obrata v Sloveniji. Novosti so pomemben korak za avtomatizacijo proizvodnje in še boljši nadzor nad kakovostjo proizvodnje pekovskega peciva, kruha in slaščic. Vse to prinaša številne pozitivne učinke – za podjetje in zaposlene ter naše potrošnike in kupce."