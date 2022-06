Prenovljeni parlameter: kateri poslanci najbolj aktivni in zgovorni?

Na inštitutu Danes je nov dan so osvežili svoje orodje Parlameter. Na podlagi novih podatkov je tako mogoče preveriti, kateri poslanci in poslanke so največkrat prisotni na sejah, kdo je izgovoril največ besed, katere poslanske skupine so najbolj in najmanj enotne ter katere tematike so zaznamovale posamezne seje.

Na Parlametru je mogoče spremljati tudi individualne rezultate glasovanj ali pa ujemanje poslancev s poslansko skupino. Na voljo je tudi ogled osnovnih informacij o predstavnikih in predstavnicah ljudstva, kar je še posebej pomembno v luči tega, da so v trenutnem sklicu v poslanskih klopeh številni novi obrazi. Za kar 52 poslank in poslancev je to namreč prvi mandat, ugotovimo pa lahko še, da parlament sestavlja 34 žensk in 56 moških, da je njihova povprečna starost 49,7 let in da jih ima 68 univerzitetno ali višjo izobrazbo, so zapisali v inštitutu.

icon-expand Parlameter FOTO: parlameter.si

Predstavljeni pa so tudi podatki o delovanju posameznih poslanskih skupin, ki med drugim kažejo, da je trenutno najbolj neenotna NSi, da je največ pobud prišlo s strani SDS in da so na glasovanjih največkrat prisotne tri koalicijske stranke.