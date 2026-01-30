Vrnitev prenovljenega Triglava

"Prvič imamo za vsa plovila lasten privez, izključno za uporabo Slovenske vojske," je povedal poveljnik 430. mornariškega diviziona in kapitan bojne ladje Pečar. Kot je dodal, s tem tudi znižujejo operativne stroške.

Minister za obrambo Borut Sajovic je dejal, da sta modernizacija ladje Triglav in novi pontonski privez pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu pomembna mejnika v zgodovini Slovenije.

"Koliko časa bo ladja še operativna je odvisno predvsem od posadke, njene usposobljenosti in vzdrževanja plovila. Z rednim vzdrževanjem se ta življenjska doba lahko tudi podaljšuje," pa je ob tem poudaril Pečar. Operativnost ladje je sicer predvidena do leta 2040.

Modernizacija ladje Triglav je med drugim potekala v Trstu, Turčiji in Šibeniku. Gre za 17 milijonov evrov vredno investicijo z DDV.