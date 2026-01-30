Vrnitev prenovljenega Triglava

"Prvič imamo za vsa plovila lasten privez, izključno za uporabo Slovenske vojske," je povedal poveljnik 430. mornariškega diviziona in kapitan bojne ladje Pečar. Kot je dodal, s tem tudi znižujejo operativne stroške.
Minister za obrambo Borut Sajovic je dejal, da sta modernizacija ladje Triglav in novi pontonski privez pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu pomembna mejnika v zgodovini Slovenije.
"Koliko časa bo ladja še operativna je odvisno predvsem od posadke, njene usposobljenosti in vzdrževanja plovila. Z rednim vzdrževanjem se ta življenjska doba lahko tudi podaljšuje," pa je ob tem poudaril Pečar. Operativnost ladje je sicer predvidena do leta 2040.
Modernizacija ladje Triglav je med drugim potekala v Trstu, Turčiji in Šibeniku. Gre za 17 milijonov evrov vredno investicijo z DDV.
Predsednik uprave podjetja Iskra Brodogradilište Šibenik Roko Vuletić je ponosen, da so k njeni modernizaciji pripomogli v zadnji fazi. Vrednost del v Šibeniku znaša 2,3 milijona evrov brez DDV. Pred tem je ladja prestala remont v Istanbulu.
Kot je napovedal Pečar, se bo letos posadka najprej začela usposabljati za operativno uporabo. S koncem leta pričakujejo, da bo ladja operativna, z naslednjim letom pa jo nameravajo napotiti na operacijo Irini.
"Ladja se je od osnovne konfiguracije bistveno spremenila," je Pečar odgovoril na novinarsko vprašanje o novostih pri izvedeni modernizaciji plovila. Pojasnil je, da je prenova potekala v treh sklopih. Prvi del pogodbe je bil namenjen zamenjavi ladijskih protipožarnih sistemov, ventilacije in klimatizacije, drugi del modernizaciji navigacijskih in komunikacijskih naprav, tretji sklop pa preoborožitvi ladje, je povzel.
Pri preoborožitvi ladje, ki zajema tudi nove mitraljeze, bistveno novost predstavlja sprememba premčne oborožitvene postaje. Pri tem so ruski top zamenjali s sodobnim topom Nato standarda.
Pontonski privez so zgradili v koprskem tovornem pristanišču pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu. Ponton je dolg 156 metrov, širok pa 10 metrov. Dostopni most v dolžino meri 76 metrov ter osem metrov v širino.
Skupni stroški projektiranja in gradnje plavajočega pontona ter del znašajo 10,6 milijona evrov z DDV, so sporočili z ministrstva za obrambo. Kot je na dogodku povedal Sajovic, je bil ponton zgrajen v dogovorjenem času, od decembra pa ima tudi uporabno dovoljenje.
Ladja Triglav, med drugim namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je dolga 49,5 metra in široka 9,2 metra, poganjajo pa jo trije dizelski motorji. Posadko sestavlja do 28 mornarjev in častnikov, doseg avtonomije znaša 2000 navtičnih milj oziroma 10 dni.
