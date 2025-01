Preoblikovanje Vzajemne: upravičencem izplačilo denarja ali delnice

Do deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne so po predlani sprejetem zakonu poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so vsi zavarovanci, ki so imeli pri Vzajemni na ta dan veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk.

Med upravičence se deli vrednost kapitala Vzajemne na dan 31. december 2023. Delež posameznega upravičenca je določen glede na njegov premijski količnik. Več kot je bilo posamezniku obračunane premije, večji delež pri preoblikovanju zavarovalnice mu pripada.

Ustanovitelj, torej ZZZS, in vsi upravičenci do deleža v višini do 120 evrov bodo delež prejeli izplačan v denarju, razen če bodo v 15 dneh od vročitve obvestila prek obrazca zahtevali izplačilo v obliki delnic. Ena delnica je vredna en evro. Takih upravičencev je 412.217. Upravičenci, ki želijo izplačilo deleža, morajo prek priloženega obrazca v obvestilu sporočiti številko transakcijskega računa.

419.356 upravičencev, katerih delež presega 120 evrov, bo prejelo delnice. Po statusnem preoblikovanju bo imela Vzajemna torej najmanj 419.356 delničarjev. Od dohodka, ki ga je upravičenec do deleža pri preoblikovanju dosegel s prevzemom delnic Vzajemne ali z izplačilom deleža, se ne plača dohodnina.