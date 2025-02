Preoblikujte garažo po svoji meri za svoje hobije

Od shrambe do praktične delavnice za domače mojstre

V današnjem času, ko so naši urniki prenatrpani in nimamo več prostega časa za svojo ustvarjalnost in izražanje, garaža največkrat služi shranjevanju stvari, ki jih ne potrebujemo. Prostor, kjer stvari neorganizirano ležijo, ker jih nimamo časa razporediti in zavreči česar več ne potrebujemo. Pri vidaXL vam svetujemo, da pred urejanjem garaže najprej pregledate stvari in se znebite krame, ki je ne potrebujete in vam odvzema prostor.

Po temeljitem pospravljanju, boste pridobili kar nekaj prostora. V primeru, da ste oseba, ki stvari ne želi metati, vam svetujemo, da jih podarite, če so še uporabne. Da pa garažni prostor ne bo kmalu postal podoben kot prej, premislite o sistemih za shranjevanje. Izbirate lahko med različnimi shranjevalnimi metodami, kot so stenske police, vgradne omare ali pa dodatni stropni prostori za shranjevanje.

Preden pa vgradite sisteme za shranjevanja, je potrebno oceniti stanje vaših garažnih prostorov. Ker so to prostori, ki se največkrat ne ogrevajo lahko najdete sledi vlage ali plesni. Predlagamo vam, da prostore primerno sanirate, prebelite in jih dobro očistite. Odpravite vse pomanjkljivosti, saj se projekta preurejanja ne lotevate vsak dan.