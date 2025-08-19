Preobrat: letov med Brnikom in Tirano ne bo

Da je prevoznik Air Albania odpovedal lete med prestolnicama, ki naj bi bili vzpostavljeni s 1. septembrom, so za portal Ex-Yu Aviation potrdili na ljubljanskem letališču, kjer so še pojasnili, da so razlog za odpoved letov finančne težave prevoznika.
Air Albania bi sicer Brnik s Tirano povezal prvič po letu 2019, ko je povezavo opravljala še Adria Airways. V letu 2018 je slovenski letalski prevoznik, ki je septembra 2019 končal v stečaju, po podatkih portala Ex-Yu Aviation na tej povezavi prepeljal 57.499 potnikov.
Država poskuša okrepiti letalsko povezljivost Slovenije s subvencioniranjem letalskih prevoznikov, a je bilo doslej porabljenih le malo za to predvidenih sredstev v višini 16,8 milijona evrov. Povezljivost države se je letos po podatkih ACI Europe povečala za slabo četrtino, a ljubljansko letališče še vedno precej zaostaja za praktično vsemi letališči v regiji.
