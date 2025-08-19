Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Preobrat: letov med Brnikom in Tirano ne bo

Ljubljana, 19. 08. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
20

Letalski prevoznik Air Albania ne bo vzpostavil letalske povezave med Brnikom in albansko prestolnico Tirana, poroča portal Ex-Yu Aviation. Prevozniku, ki je bil sicer uspešen na osmem razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije in naj bi lete vzpostavil že v zdajšnji poletni sezoni, so načrte prekrižale finančne težave.

Da je prevoznik Air Albania odpovedal lete med prestolnicama, ki naj bi bili vzpostavljeni s 1. septembrom, so za portal Ex-Yu Aviation potrdili na ljubljanskem letališču, kjer so še pojasnili, da so razlog za odpoved letov finančne težave prevoznika.

Air Albania bi sicer Brnik s Tirano povezal prvič po letu 2019, ko je povezavo opravljala še Adria Airways. V letu 2018 je slovenski letalski prevoznik, ki je septembra 2019 končal v stečaju, po podatkih portala Ex-Yu Aviation na tej povezavi prepeljal 57.499 potnikov.

Air Albania
Air Albania FOTO: Shutterstock

Država poskuša okrepiti letalsko povezljivost Slovenije s subvencioniranjem letalskih prevoznikov, a je bilo doslej porabljenih le malo za to predvidenih sredstev v višini 16,8 milijona evrov. Povezljivost države se je letos po podatkih ACI Europe povečala za slabo četrtino, a ljubljansko letališče še vedno precej zaostaja za praktično vsemi letališči v regiji.

Preberi še Letos šest novih povezav: kam vse bomo lahko leteli z Brnika?
air albania tirana brnik
Naslednji članek

Prevara s paketi: Pozor, lahko plačate prazno škatlo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MEDKO
19. 08. 2025 13.04
+1
Super. Te povezave pa res ne rabimo
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
19. 08. 2025 13.01
-2
Jafka ne bo happy
ODGOVORI
0 2
Po možganski kapi
19. 08. 2025 13.09
Od Simona .M punca bo morala na avtobus.
ODGOVORI
0 0
8282
19. 08. 2025 13.01
+1
Bojo pač še naprej z avtobusi domov hodil.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
19. 08. 2025 13.00
-3
Bo pa Janšarijevih sorodnikov nekoliko manj.
ODGOVORI
1 4
Victoria13
19. 08. 2025 13.03
Jih ta vlado privablja bolj kot vse dosedaj..
ODGOVORI
0 0
jernam
19. 08. 2025 12.57
+3
Če bi Adrii dali 10 procentov tega kar so že podarili tujim prevoznikom in Fraportu, bi z lahkoto preživela, povezljivost pa je bila kljub vsemu širokoustenju precej boljša kot je trenutno.
ODGOVORI
3 0
Victoria13
19. 08. 2025 12.56
+5
Odlična novica. Čimprej ukinit te povezave z jugom.
ODGOVORI
5 0
Gutenberg
19. 08. 2025 12.58
+4
Samo še enosmerne karte iz države.
ODGOVORI
4 0
Gutenberg
19. 08. 2025 12.53
+2
Pokasirali subvencijo in nato odpovedali. Čifša teze ...
ODGOVORI
2 0
StayALive
19. 08. 2025 12.49
+3
Čivša gruja.
ODGOVORI
3 0
devlon
19. 08. 2025 12.48
+4
a da jih bo še več...
ODGOVORI
4 0
Mahh
19. 08. 2025 12.43
+8
Edina povezava, ki jo ne rabimo. Pa pristhino isyo ne
ODGOVORI
9 1
nelevnedesen
19. 08. 2025 12.42
+8
So že vsi tle
ODGOVORI
8 0
Da se mene pita..
19. 08. 2025 12.35
+3
Burek bo dražji in bolj neokusen.
ODGOVORI
4 1
veneti
19. 08. 2025 12.34
+9
Bodo raje direkt v Kranju pristajali ;)
ODGOVORI
9 0
Stojadina-sportiva
19. 08. 2025 12.40
+0
Si bodo kmalu lahko svojega zgradili, vez imajo dosti..
ODGOVORI
1 1
proofreader
19. 08. 2025 12.33
+8
Alenka je 2019 rekla, da ne more pomagati Adrii Airways. Tujim pa sedaj lahko?
ODGOVORI
8 0
medŠihtom
19. 08. 2025 12.29
+4
bolje za njih če se usmerijo direkt na dunaj ali linz. v sloveniji bodo slabše živeli, kot dol.
ODGOVORI
4 0
zmerni pesimist
19. 08. 2025 12.16
+14
Dobro saj itak ne rabimo te povezave
ODGOVORI
15 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089