Preobrat: letov med Brnikom in Tirano ne bo

Da je prevoznik Air Albania odpovedal lete med prestolnicama, ki naj bi bili vzpostavljeni s 1. septembrom, so za portal Ex-Yu Aviation potrdili na ljubljanskem letališču, kjer so še pojasnili, da so razlog za odpoved letov finančne težave prevoznika.

Air Albania bi sicer Brnik s Tirano povezal prvič po letu 2019, ko je povezavo opravljala še Adria Airways. V letu 2018 je slovenski letalski prevoznik, ki je septembra 2019 končal v stečaju, po podatkih portala Ex-Yu Aviation na tej povezavi prepeljal 57.499 potnikov.