Preobrat pri podpori Tomažu Veselu na poti do komisarskega položaja

Golobova najava kandidature Tomaža Vesela za slovenskega evropskega komisarja je povzročila pravi politični vihar, ne samo v opoziciji, ki predlaga, da bi soglasje za evropskega komisarja morala dati večina evropskih poslancev, ampak tudi v koaliciji. Očitno pa prihaja do preobrata - vsaj v SD-ju, katerega prejšnje vodstvo na čelu s Tanjo Fajon je bilo do podpore Veselu zadržano. Po novem pa stranka z novim vodstvom Matjaža Hana , kot kaže, podpira Tomaža Vesela za kandidata za evropskega komisarja. Videti je, da so se omehčali tudi v Levici, ki s svojimi tremi ministri tako ali tako ne more preprečiti Veselove kandidature za komisarja.

In če je takrat presenetil - vnaprej o tem neobveščeni in zato tudi kritični - koalicijski partnerici, pa lahko Vesel danes kot kaže bržkone računa še na podporo vsaj ene izmed njiju, to je stranke SD. Po tem, ko je takratna predsednica stranke Tanja Fajon v prvem odzivu dejala, da je Vesel težko kandidat koalicije, če koalicija to izve iz medijev, kandidat za prvaka stranke Milan Brglez pa celo napovedal, da bodo imenovali svojega kandidata, so se v stranki pod vodstvom novega predsednika Matjaža Hana že pogovorili in kljub temu, da z Veselom o njegovih prioritetah še niso govorili, pomislekov glede njegove kandidature, kot pravi Han, nimajo.

"Ta trenutek pričakujemo, da segospod Vesel pride predstavit, da ga pride predstavit tudi predsednik vlade. Mi smo v stranki opravili razgovor, cenimo preteklo delo gospoda Vesela. In seveda bi mu radi predstavili tudi svoje poglede na Evropo, na socialdemokratske poglede in verjamem, da bo imel našo podporo," je Han nakazal naklonjenost.

Manj konkretni so za zdaj glede podpore Veselovi kandidaturi v Levici, a obenem verjamejo, da bo na koncu slovenski kandidat kvaliteten - tudi če bo to Vesel.

"Jaz kolikor sem spremljal njegovo delo, nimam nobenih zadržkov do njega," je dejal Matej T. Vatovec. Tudi do njegove potencialne kandidature ne? "To je pa druga zgodba. Še enkrat - poteka v drugačnih okoliščinah, ampak, ja, težko mu je kaj očitati. Jaz mislim, da je ta ocena tudi del teh pogovorov na ravni koalicije, da vidimo razloge, zakaj bi ga v Svobodi predlagali," odgovarja Vatovec.

Ne le, zakaj Vesela, tudi zakaj so ga predlagali tako zgodaj, premier odgovarja, da bi si s tem v Evropski komisiji izpogajali za Slovenijo pomembnejši resor, kot je bil resor kriznega upravljanja pod vodstvom Janeza Lenarčiča.

"Gospod Vesel je zelo znan kandidat, je človek, ki je imel bogato kariero tako na Računskem sodišču, na javnih naročilih in bi lahko na teh področjih, tudi na proračunu, verjetno bil zelo dober kandidat," je prepričan Golob.

A še preden je kandidat potrjen v Bruslju, mora biti seveda najprej potrjen doma. Gibanje Svoboda ima v vladi, ki kandidata za komisarja na koncu tudi imenuje, sicer večino, a če kaj, potem smo lahko videli, da je - pa čeprav uradna - napoved kandidature, dokler ta ni črno na belem, v Svobodi res le napoved.

Veselu se kandidatura ne zdi preuranjena: Tudi v Evropi bitka že poteka

Kaj podpora SD-ja pomeni za njegovo kandidaturo, kako namerava prepričati še Levico, kako odgovarja na očitke opozicije, tudi o tem, da je najava njegove kandidature prehitra? Zakaj je glede na ravnanje premierja s svojimi kandidati sprejel ta izziv? Tomaž Vesel je odgovarjal v oddaji 24UR ZVEČER.