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Slovenija

Preobrat v zadevi Marinblu, družina Šuštar priznala krivdo

Koper, 11. 06. 2026 10.43 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA
Marinblu

V zadevi Marinblu je prišlo do preobrata, saj sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Koprsko okrožno sodišče je sporazum zavrnilo zaradi procesne napake, saj ob podpisu sporazuma ni bil prisoten odvetnik podjetja.

Sporazum so poleg tožilstva podpisali Rosana in Tim Šuštar ter njuni zagovorniki, manjkal pa je podpis odvetnika družbe Marinblu. Ker pa so vse strani izrazile jasen interes za sporazumno rešitev, je sodnica Barbara Franca obravnavo preložila za krajši čas. Nov narok bo 19. junija na koprskem sodišču, do takrat pa morajo podpisati nov, pravno veljaven sporazum. Vsebina sporazuma še vedno ni znana.

Pripravljenost na podpis sporazuma pomeni velik zasuk, saj sta Rosana in Tim Šuštar v preteklosti očitke javno in odločno zavračala. Rosana Šuštar je ob izbruhu afere trdila, da v desetih letih poslovanja niso prejeli nobene pritožbe delavcev.

Poleg tega sta začetek sojenja zaznamovala z izmikanjem sodišču. Na prvi predobravnavni narok v začetku marca sploh nista prišla, na aprilskem naroku pa ponovno nista zagotovila zastopnika podjetja. Okrožna sodnica Barbara Franca ju je takrat ostro oštela zaradi neprevzemanja pošte in jima ob nadaljnjem izmikanju zagrozila s prisilno privedbo s policijo.

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Afera Marinblu je izbruhnila junija 2022, ko je Delavska svetovalnica razkrila izkoriščanje in skoraj suženjske razmere indijskih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea – slednje je medtem že izbrisano iz registra. Tožilstvo obtoženima očita kršitev temeljnih pravic 24 delavcev, ki niso prejemali zakonskih dodatkov za nočno in nedeljsko delo ter niso imeli zagotovljenega počitka. Ker so v evidencah vpisovali lažne podatke o urah, sta obtožena tudi ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

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KOMENTARJI12

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dededetox
11. 06. 2026 12.09
Priznanje krivde je manever, da se zadeva zavleče. Če 10 let trdiš da si nedolžen, potem pa naenkrat nisi več, je to smiselno le če imaš kot obtoženec korist.
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+1
1 0
bc123456
11. 06. 2026 12.07
Za ta dva ni 20 let zapora , temveč 20 let prisilnega pod istimi pogoji kot so delali njihovi delavci , sicer sodniku isto kazen kot Šuštarju
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+1
1 0
Bebo2
11. 06. 2026 12.03
ne razumem, saj odvetnik je zagovornik, ki pa je bil prisoten??
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
11. 06. 2026 11.43
Čist spodobno poslovno stavbo majo na Markovcu poleg Bolnice Izola. Zgledno podjetje, bi rekel. ;-))
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+1
2 1
royayers
11. 06. 2026 12.09
Poslovno stavbo imajo v Izoli, ne na Markovcu.
Odgovori
0 0
alien number 9
11. 06. 2026 11.35
pa kdaj bojo začel take modela zapirat, Marinblue, Lipa,.... dvema treba dat 20 let zapora pa bo takoj konec takih neumnosti
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+9
9 0
Anion6anion
11. 06. 2026 11.29
Največja blamaža sodnega sistema in naše zakonodaje je to, da podjetje še naprej posluje, kot da ni bilo nič
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+9
9 0
jedupančpil
11. 06. 2026 12.03
€€€€€€€€
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+1
1 0
Anion6anion
11. 06. 2026 11.29
In jo bosta odnesla s pogojno kaznijo? Noro !
Odgovori
+9
9 0
damy1972
11. 06. 2026 11.21
kriv
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+5
5 0
damy1972
11. 06. 2026 11.21
Jaz res ne razumem tega, da se podpisuje nekakšen sporazum...če si kariv in si z...... potem dobiš kazen in pika...
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+9
9 0
pravica1
11. 06. 2026 11.04
Iz tega podjetja treba narediti primer za ostale.
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+7
7 0
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