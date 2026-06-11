Preobrat v zadevi Marinblu, družina Šuštar priznala krivdo

Sporazum so poleg tožilstva podpisali Rosana in Tim Šuštar ter njuni zagovorniki, manjkal pa je podpis odvetnika družbe Marinblu. Ker pa so vse strani izrazile jasen interes za sporazumno rešitev, je sodnica Barbara Franca obravnavo preložila za krajši čas. Nov narok bo 19. junija na koprskem sodišču, do takrat pa morajo podpisati nov, pravno veljaven sporazum. Vsebina sporazuma še vedno ni znana.

Pripravljenost na podpis sporazuma pomeni velik zasuk, saj sta Rosana in Tim Šuštar v preteklosti očitke javno in odločno zavračala. Rosana Šuštar je ob izbruhu afere trdila, da v desetih letih poslovanja niso prejeli nobene pritožbe delavcev.

Poleg tega sta začetek sojenja zaznamovala z izmikanjem sodišču. Na prvi predobravnavni narok v začetku marca sploh nista prišla, na aprilskem naroku pa ponovno nista zagotovila zastopnika podjetja. Okrožna sodnica Barbara Franca ju je takrat ostro oštela zaradi neprevzemanja pošte in jima ob nadaljnjem izmikanju zagrozila s prisilno privedbo s policijo.