Preobrat v zgodbi o izkoriščanju čistilk: Policija obljublja novi zaposlitvi

Dodatno so še pojasnili, da "je Center za tujce oziroma Policija že septembra pripravila predlog spremembe sistemizacije te enote, in sicer za širitev za dve delovni mesti, kar bo omogočilo zaposlitev oseb za čiščenje v centru za nedoločen čas".

To se je zgodilo v nastanitvenem Centru za tujce Postojna, kjer so snažilki, ki je vse od začetka leta 2016 opravljala delo čiščenja notranjih prostorov prek zunanjega izvajalca, več let najverjetneje kršili delavske pravice.

Čeprav je gospa delo čiščenja za polni delovni čas opravljala zgolj v Centru za tujce, je pogodbe o zaposlitvi podpisovala z različnimi čistilnimi servisi, ki so delovali kot posredniki med njo in Centrom za tujce.

Zaskrbljujoče dejstvo ob tem pa je, da so bili z vsemi naštetimi kršitvami seznanjeni tako v Centru za tujce kot tudi na pristojnem ministrstvu za notranje zadeve.

Ko je o delovnih razmerah čistilke v Centru za tujce izvedela Delavska svetovalnica, so tako ministrstvo za notranje zadeve kot tudi Center za tujce pozvali, naj jo neposredno zaposlijo, glede na to, da gre za stalno potrebo. Leta 2017 je Center podjetje Cleaning d. o. o. sicer opozorilo na kršitve v primeru njihove zaposlene, ta pa naj bi jih tudi odpravil, a se v naslednjih letih ni veliko spremenilo.

Predlog, ki bo omogočil zaposlitev dveh oseb za nedoločen čas

Po objavi članka so se za Večer.comodzvali tudi s policije, kjer so zapisali, da niti oni niti ni Center za tujce "nikoli podal zahteve za prekinitev pogodbe o zaposlitvi z izpostavljeno delavko".

Ponovili so, da so septembra dali pripombo "glede kvalitete opravljenih storitev s strani pogodbenega izvajalca čiščenja in zahtevo za dosledno izvajanje pogodbenih obveznosti".

Za Večer.com je direktor podjetja Cleaning Matjaž Madon sicer zatrdil, da so letos aprila, ko so začeli izvajati javno naročilo, "zaposlili obstoječo delavko, ki je storitve čiščenja opravljala že pri prejšnjem čistilnem servisu. Ker smo s strani naročnika prejeli več pripomb in zahtevo za zamenjavo delavke, smo ji po preteku pogodbe za določen čas zaključili pogodbeno razmerje in zaposlili novo delavko. Naše podjetje z delavko nikoli ni imelo težav in na njeno delo nismo imeli pripomb, delovno razmerje pa smo ji zaključili izključno zaradi zahteve naročnika."

