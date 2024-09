Preobrat: ZD za študente ne bo pripojen ZD Ljubljana

"Z ministrstvom za zdravje se strinjamo, da študentski zdravstveni dom Univerze v Ljubljani predstavlja odstop od siceršnje ureditve, po kateri je primarna raven zdravstvenega varstva dolžnost samoupravnih lokalnih skupnosti," so v skupnem sporočilu za javnost poudarili pri Svobodi, SD in Levici.

Kljub temu ZD za študente v Ljubljani po njihovih navedbah že vrsto let zagotavlja ključne preventivne zdravstvene storitve, prilagojene specifičnim potrebam študentske populacije, ki so tako bolj dostopne in bolje urejene kot v drugih slovenskih univerzitetnih središčih.

Te storitve vključujejo sistematske preglede, cepljenja, zobozdravstvene storitve, psihiatrijo in druge preventivne programe, ki so bistvenega pomena za zdravje študentov in študentk, so poudarili. "Veseli nas, da tako študentski zdravstveni dom Univerze v Ljubljani ostaja samostojna institucija. Bolj sistematičen način zagotavljanja zdravstvenega varstva študentske populacije, tudi v drugih univerzitetnih mestih in njihovi okolici, pa je izziv, ki nas čaka v prihodnje," so še sporočili.