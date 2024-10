Preobremenjeni poštarji: na eni od pošt zavrnili raznašanje reklam

Kot so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost, "je nezadovoljstvo zaposlenih na Pošti Slovenije na zelo visoki ravni in prav zato že dobro leto opozarjamo poslovodstvo na nujno potrebno ureditev delovnih pogojev," a se razmere, kot dodajajo, ne izboljšujejo. Uprava po njihovih besedah namesto dodatnih zaposlitev vztraja pri zmanjševanju števila delavcev, zato nekateri opravljajo "delo za dva ali celo več zaposlenih, izgubijo živce ob dodatnem delu." Opozarjajo tudi na dotrajan vozni park in slabo vlaganje v sredstva za delo.

Odločitev nekaterih ljubljanskih poštarjev, da reklam ne bodo raznašali, podpirajo.

Razočarani so tudi nad ravnanjem delodajalca, ki da jim je prisluhnil šele, ko so zagrozili s stavko. Po pogovorih so nato sklenili dogovor, v sklopu katerega so stavkovne aktivnosti zamrznili. "Pol leta po dogovoru ugotavljamo, da se poslovodstvo dogovora ni držalo, zato smo že napovedali, da bomo uporabili vsa sredstva sindikalnega delovanja in nekateri s tem povezani roki že tečejo in se iztečejo 30. 10. 2024."

Nezadovoljni so tudi upravo, ki po njihovih besedah na sestanke pošilja zaposlene brez pooblastil za sklepanje dogovorov. Kot še napovedujejo, si želijo čimprejšnjega ukrepanja, saj od zaposlenih dobivajo številna poročila o nevzdržnih pogojih dela.

Za odziv smo zaprosili tudi Pošto Slovenija, njihov odgovor objavimo, ko ga prejmemo.