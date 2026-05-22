Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

(Pre)obremenjenost že pri 33.000 vozilih dnevno, a ponekod jih je kar 70.000

Ljubljana, 22. 05. 2026 19.57 pred 55 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Katja Horvat Plevnik
Zastoji na avtocestah

Kolapsi na slovenskih avtocestah niso več izjema, ampak nova realnost. V 15 letih se je promet povečal za skoraj tretjino, najbolj obremenjeni odseki pa že dolgo ne zagotavljajo več pretočnosti.

Če za indeks 100 izhodišče postavimo leto 2010, je Slovenija letos že pri vrednosti 127. V odstotkih to za slovenske ceste pomeni približno 27 odstotkov več vozil. In za primerjavo - v Avstriji 21 odstotkov več, največji skok pa z 42 odstotki beleži Hrvaška.

Med pandemijo se je zgodil velik padec, a se je trend hitro vrnil in v zadnjih letih dosega nove rekorde.

In kaj to pomeni v praksi? Če je po nekem avtocestnem odseku leta 2010 peljalo okoli 40.000 vozil dnevno, jih danes ob taki rasti pelje že več kot 50.000.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) sicer ocenjuje, da avtoceste postanejo zelo obremenjene že pri približno 33.000 vozilih dnevno. Na najbolj prometnih delih, kot je denimo zahodna ljubljanska obvoznica, pa promet že dolgo presega 70.000 vozil na dan.

Najbolj obremenjeni deli Slovenije so še odseka Brezovica–Vrhnika, Ravbarkomanda–Postojna na primorski avtocesti ter mejna prehoda Gruškovje in Obrežje. Zaradi kar treh delovišč pa letos tudi štajerska avtocesta.

ceste obremenitev promet

SD s spremembami zakona nad čakalne vrste pri vpisu k izbranemu zdravniku

Med prvimi von der Leynova, čestitke tudi od Orbana in Izraela

24ur.com Vožnja po polžje v jutranji konici
Moskisvet.com Zakaj je na naših cestah rekordna gneča in padajo neslavni rekordi?
24ur.com Julija prvič registriranih manj avtomobilov, oživel potniški promet
24ur.com O javnem prevozu v Sloveniji in nujnosti njegove izboljšave
24ur.com Na avtocestah vse več pločevine: kateri odseki so najbolj obremenjeni?
24ur.com V Sloveniji manjka od 3000 do 3800 voznikov tovornih vozil in avtobusov
24ur.com Vsako leto več nesreč motoristov: kako varne so slovenske ceste?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
22. 05. 2026 20.52
Dars, važno da je dobiček od tranzita tovornih vozil banda lopovska nesposobna!!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
Nikdar več
22. 05. 2026 20.31
Od kar je omogočeno delo od doma, se je povečal promet proti Primorski 😜
Odgovori
+1
1 0
devote
22. 05. 2026 20.23
Super zlata jama...samo kaj ko je tatica sivilja vse pokradla
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Nihče ne verjame, da je to njen sin
Mama, ne objavljaj me! Kaj si otroci v resnici mislijo o življenju na spletu
Mama, ne objavljaj me! Kaj si otroci v resnici mislijo o življenju na spletu
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725