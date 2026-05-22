(Pre)obremenjenost že pri 33.000 vozilih dnevno, a ponekod jih je kar 70.000

Če za indeks 100 izhodišče postavimo leto 2010, je Slovenija letos že pri vrednosti 127. V odstotkih to za slovenske ceste pomeni približno 27 odstotkov več vozil. In za primerjavo - v Avstriji 21 odstotkov več, največji skok pa z 42 odstotki beleži Hrvaška.

Med pandemijo se je zgodil velik padec, a se je trend hitro vrnil in v zadnjih letih dosega nove rekorde.

In kaj to pomeni v praksi? Če je po nekem avtocestnem odseku leta 2010 peljalo okoli 40.000 vozil dnevno, jih danes ob taki rasti pelje že več kot 50.000.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) sicer ocenjuje, da avtoceste postanejo zelo obremenjene že pri približno 33.000 vozilih dnevno. Na najbolj prometnih delih, kot je denimo zahodna ljubljanska obvoznica, pa promet že dolgo presega 70.000 vozil na dan.

Najbolj obremenjeni deli Slovenije so še odseka Brezovica–Vrhnika, Ravbarkomanda–Postojna na primorski avtocesti ter mejna prehoda Gruškovje in Obrežje. Zaradi kar treh delovišč pa letos tudi štajerska avtocesta.