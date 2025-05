Preostanek tedna deževen, v noči na petek prehod hladne fronte

V teh dneh k nam priteka zrak iznad Sredozemlja, ki je razmeroma topel in vlažen, zato bo vreme spet bolj nestanovitno, napovedujejo na Arso. "Danes čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severnem in vzhodnem delu države. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Popoldanske temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija, na jugovzhodu do 25 stopinj Celzija."

Podobno vreme bo tudi v sredo, ko bo več krajevnih ploh in neviht predvsem popoldne. A padavine bodo bolj stacionarne, saj bo veter v višinah oslabel. Krajevno lahko pade večja količina padavin."Več neviht pričakujemo predvsem nad hribovitimi deli Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija, ob morju okoli 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj Celzija."