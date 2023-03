Ne zaradi dela, pestro je zaradi odnosov na enem od oddelkov mariborskega UKC. Medsebojna obtoževanja, prepiri, kričanje, jok in očitki mobinga. "Vsi smo se ga bali, celotni hematološki laboratorij, vključno z menoj," pravi ena od zaposlenih o predstojniku oddelka, ki mu očita mobing. In ni edina. O dogajanju na oddelku, domnevnem poniževanju in šikaniranju sta za nocojšnjo oddajo Preverjeno spregovorili obe strani.