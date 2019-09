Preplet kulinarike in nostalgije … Prihaja Laško Guštfest!

Turistično društvo Laško, ki v letošnjem letu praznuje 130 let delovanja, je v minulih letih večkrat pripravil sprehod skozi zgodovino. Dober odziv obiskovalcev na prireditev v lanskem letu, ko se je Laško potopilo v obdobje med obema vojnama, pa je botroval odločitvi, da tudi letos pripravi prireditev, ki bo budila lepe nostalgične spomine. Laško Guštfest 2019 temelji na dveh stebrih – nostalgiji in odlični kulinariki.

Razvajanje brbončic po Laško

Laščani premorejo odličnega chefa Marka Pavčnika iz Restravracije Pavus, ki se med drugim ponaša z laskavim nazivom JRE. V soboto, 21. 9., bo svojo »kuhinjo« prestavil v staro mestno jedro Laškega in na kuharijo na prostem povabil tudi svoje kuharske prijatelje. V Laškem bodo poleg chefa Pavčnika kuhala uveljavljena in priznana kuharska imena – Igor Jagodic iz Restavracije Strelec, Uroš Štefelin iz Vile Podvin, Marko Magajne iz Galerije okusov in Branko Podmenik iz Pivnice Union.

Sestavine, s katerimi bodo ustvarjali priznani slovenski chefi, pa ne bodo naključno izbrane. Med njimi bo glavno vlogo prevzelo pivo, kot se za pivovarsko mestece tudi spodobi. Ob podpori Pivovarne Laško Union bodo kuhali s pivom Golding, ki obuja nostalgijo.

Nostalgija po dobrih starih časih …

»Točno, to smo pa pri nas tudi uporabljali! Tako smo se igrali včasih … Joj, se spomniš, kako je tole izgledalo pri nas? Tole me pa spomni na anekdoto, ko smo …« Takšne in podobne stavke bomo lahko slišali iz ust letošnjih obiskovalcev Guštfesta. Obujanje spominov skozi doživetje prostora, prikaza vsakdanjega življenja, otroštva nekoč, obujanje glasbe in plesa kot je bilo nekdaj …Vse to in še več bo na voljo na letošnjem Guštfestu, ki bo potekal na več mestih v starem mestnem jedru Laškega.

Svoje delo bodo na ogled postavili obrtniki minulih časov, obiskal nas bo sloviti fotograf Pelikan in ustvaril vašo spominsko fotografijo, skozi mesto se boste lahko popeljali z avtom iz nekih drugih časov, ko si se lahko vozil le na parni ali neparni dan. Odigrali boste lahko računalniško igrico na legendarnem commodor-ju 64 ali ZX Spectrum-u, si od napornega obujanja spominov odpočili v Laških toplicah in si s pomočjo blagodejne termalne vode Laško nabrali novih moči ...

Laško Guštfest bo družinam prijazen dogodek, saj bodo za igranje na voljo igrače iz preteklosti, igrali se bomo stare igre, kot so ristanc, gumitvist, vrteli hulahop obroče in prisluhnili pravljicam … Kaj pa šola? Tudi ta bo z nami. In sicer v podobi, kakršna je bila nekoč. Novih znanj si boste na primer lahko nabrali na pouku gospodinjstva, katerega so bile deležne naše mame. Dogodek bodo zaokrožili z nastopom Abba show skupine, ki oživlja uspešnice druge najbolj prodajane glasbene skupine vseh časov.

A naštetih je le nekaj drobcev iz bogatega popotovanja s časovnim strojem, ki mu boste lahko priča že to soboto, ko ste vabljeni v Laško!