Prepočasni azilni postopki: vlada napoveduje hitrejše reševanje vlog

Sestanka, katerega osrednja tema so bili prav dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite in prenatrpanost azilnih domov, so se na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo poleg predstavnikov omenjenega ministrstva udeležili še predstavniki ministrstva za pravosodje, urada za oskrbo in integracijo ter policije.

Kot so sporočili z ministrstva, so na sestanku med drugim izpostavili primer, da je pet oseb v azilnem domu nastanjenih že več kot pet let. Razlogi za to so povezani z dolgotrajnimi postopki pred pristojnimi sodišči v Sloveniji oz. s postopki, ki izhajajo iz pravil dublinske uredbe, zaradi katerih lahko posamezniki v nastanitvenih zmogljivostih ostanejo do pravnomočnega zaključka postopka, so ugotavljali.

Zato so se dogovorili, da bo urad za oskrbo in integracijo migrantov za vsakega prosilca, ki na zaključek postopka čaka več kot dve leti, podal nadzorstveno pritožbo na upravno sodišče s ciljem pospešitve postopkov in učinkovitejšega reševanja posameznih primerov.

"Naš cilj mora biti jasen – postopki morajo biti hitri, učinkoviti in zakoniti. Večletno čakanje na odločitev ni dobro ne za državo ne za posameznika. Današnji dogovor je konkreten korak k temu, da se najdaljši postopki začnejo reševati prednostno," besede državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja povzema sporočilo.

V letošnjem letu je direktorat za migracije obravnaval 1018 vlog za mednarodno zaščito in izdal 1126 odločb. Policija pa je Hrvaški letos vrnila 94 migrantov, so predstavili na sestanku.

Njegovi udeleženci so se seznanili tudi s pripravo sprememb zakona o tujcih ter zakonodaje, povezane z izvajanjem pakta EU o migracijah in azilu. Cilj predvidenih sprememb je vzpostavitev hitrejših, učinkovitejših in bolj odločnih postopkov ter zmanjšanje dolgotrajnosti odločanja, so še zapisali na ministrstvu.