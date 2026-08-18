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Slovenija

Prepočasni azilni postopki: vlada napoveduje hitrejše reševanje vlog

Ljubljana, 18. 08. 2026 16.53 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
STA
Migranti

Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov bo po novem za vsakega prosilca za mednarodno zaščito, ki na zaključek postopka čaka več kot dve leti, podal nadzorstveno pritožbo na upravno sodišče. Cilj je pospešitev postopkov, ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti, so sklenili na sestanku z več ministrstvi.

Sestanka, katerega osrednja tema so bili prav dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite in prenatrpanost azilnih domov, so se na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo poleg predstavnikov omenjenega ministrstva udeležili še predstavniki ministrstva za pravosodje, urada za oskrbo in integracijo ter policije.

Kot so sporočili z ministrstva, so na sestanku med drugim izpostavili primer, da je pet oseb v azilnem domu nastanjenih že več kot pet let. Razlogi za to so povezani z dolgotrajnimi postopki pred pristojnimi sodišči v Sloveniji oz. s postopki, ki izhajajo iz pravil dublinske uredbe, zaradi katerih lahko posamezniki v nastanitvenih zmogljivostih ostanejo do pravnomočnega zaključka postopka, so ugotavljali.

Zato so se dogovorili, da bo urad za oskrbo in integracijo migrantov za vsakega prosilca, ki na zaključek postopka čaka več kot dve leti, podal nadzorstveno pritožbo na upravno sodišče s ciljem pospešitve postopkov in učinkovitejšega reševanja posameznih primerov.

"Naš cilj mora biti jasen – postopki morajo biti hitri, učinkoviti in zakoniti. Večletno čakanje na odločitev ni dobro ne za državo ne za posameznika. Današnji dogovor je konkreten korak k temu, da se najdaljši postopki začnejo reševati prednostno," besede državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja povzema sporočilo.

V letošnjem letu je direktorat za migracije obravnaval 1018 vlog za mednarodno zaščito in izdal 1126 odločb. Policija pa je Hrvaški letos vrnila 94 migrantov, so predstavili na sestanku.

Njegovi udeleženci so se seznanili tudi s pripravo sprememb zakona o tujcih ter zakonodaje, povezane z izvajanjem pakta EU o migracijah in azilu. Cilj predvidenih sprememb je vzpostavitev hitrejših, učinkovitejših in bolj odločnih postopkov ter zmanjšanje dolgotrajnosti odločanja, so še zapisali na ministrstvu.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
azilni domovi mednarodna zaščita prosilci za azil upravno sodišče migracijska politika

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KOMENTARJI9

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vlahov
18. 08. 2026 17.56
Azil je dovoljen v prvi varni državi , ki je na poti ...... Vsi ti azili so neustavni . Barabe politikantske.
Odgovori
+2
2 0
vlahov
18. 08. 2026 17.55
V Berlinu je trenutno 80% islamistov na socialni podpori.
Odgovori
+2
2 0
natas999
18. 08. 2026 17.50
sam nazaj čez mejo spokat
Odgovori
+1
1 0
Orisei1
18. 08. 2026 17.45
"Označi vse" "Odgovori z zavrni azil" Problem rešen v 3 munutah, potem pa samo še deportacija.💪
Odgovori
+2
2 0
Srebrni breg
18. 08. 2026 17.44
Zanimivo. A sedaj bodo delili azile do sedaj so jih pa hoteli vse po vrsti fentati.
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-6
2 8
Gospod .
18. 08. 2026 17.26
Vsem povedati da ne gre. In je to to. Najboljše jih poslati nazaj ali pa kar na sever. Naj se "zahodne" države ukvarjajo z njimi, ki se tako zelo borijo za njihove pravice.
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+1
2 1
Delavec_Slo
18. 08. 2026 17.25
Reševanje vlog 1000 na dan jih rešim, samo napišem gor vrni se od kod si prišel- zadeva rešena!
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+5
5 0
patogen
18. 08. 2026 17.20
In? Če je azil zavrnjen? Po Nemčiji se sprehaja pol milijona z zavrnjenim azilom pa nihče ne ve kako jih spraviti ven. V prihodnosti se bodo pojavila taborišča kot jih poznamo iz preteklsoti, če jih nihče ne bo vračal.
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+2
2 0
jank
18. 08. 2026 17.19
Naj nehajo blefirati! Dejstvo, v prvih 7 mesecih tega leta je policija evidentirala nekaj več kot 17.000 prihodov ilegalnih imigrantov (koliko jih pa ni zaznala?), kar je v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu kar za dobrih 37 % več. Zagotovo je k temu prispevala ukinitev nadzorov na mejnih prehodih. To je izjemna spodbuda imigrantom, da pridejo k nam brez skrivanja po težko dostopnih terenih. Sedaj prestopijo mejo kot mi. O tem so desničarji povsem tiho, to ni več problem, ko so oni na oblasti. Npr. v Rigoncah očitno ni več nikogar strah. Bilo jih je samo v času prejšnje vlade in še bi lahko navajali svinjarije desničarjev v prejšnjem mandatu.
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+2
3 1
bibaleze
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