Prepotrebna pomoč iz zraka: nadčloveški napori in nevarnost trčenja

Položaj na Krasu je še naprej zelo zahteven. Več kot tisoč gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, policistom, vojakom in številnim drugim, ki v boju z ognjem poskušajo preprečiti najhujše, pomagajo tudi helikopterji Slovenske vojske in Policije ter avstrijski helikopter. Slovaški helikopter je še na poti, hrvaški canadair pa se je moral vrniti domov. Posredovanje iz zraka namreč otežuje gost dim, ki se zadržuje nad požariščem.

Gašenje iz zraka na Krasu trenutno zagotavljajo dva policijska helikopterja – eden gasi, drugi izvaja nadzor s termovizijo – in štirje helikopterji Slovenske vojske. Hrvaški canadair je sicer prišel na pomoč, a mu je bilo zaradi gostega dima onemogočeno gašenje iz zraka, zato se je vrnil v Pulj, kjer čaka na nadaljnja navodila. Gasi tudi avstrijski helikopter, na poti je še slovaški, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Minister za obrambo Marjan Šarec je na novinarski konferenci opozoril, da je gašenje iz zraka izjemno oteženo, ker je vidljivost v zraku zelo slaba, zato imajo piloti precejšnje težave. "Delajo v nadčloveških razmerah in dajejo od sebe nadčloveške napore, da koordinacija poteka. Nevarno je tudi, da bi prišlo do trčenja, saj je promet v zraku ta hip izjemno gost!" je dejal.

Nina Raduha, tiskovna predstavnica Slovenske vojske, je povedala, da se Slovenska vojska zaveda svojega poslanstva, da je "v službi domovine, državljanov in državljank", zato že šesti dan intenzivno pomaga. Danes so aktivni s tremi helikopterji – bell 412 in cougar ter letalom PC 6 z dvema cisternama za gorivo. Včeraj so aktivirali sedem cistern za vodo s skupno 50.000 litri. Aktiven je tudi brezpilotni letalnik s termovizijsko kamero, ki odkriva žarišča.

'Evropska solidarnost se izkaže, ko je to najbolj potrebno' Ker so s helikopterji in gasilnimi letali na pomoč pri obvladovanju hudega požara priskočile tudi druge države prek RescEU – mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite, prek katerega lahko države partnerice druge zaprosijo za pomoč pri spopadanju z naravnimi nesrečami – so pri Evropski komisiji zapisali, da se "evropska solidarnost izkaže, ko je to najbolj potrebno".

Slovaški obrambni minister Jaro Nad je objavil fotografijo posadke pred helikopterjem in zapisal, da so pravkar vzleteli na pomoč svojim prijateljem in zaveznikom, ki se borijo s hudimi požari.

Kot je še zapisal, je izjemno zaskrbljen zaradi situacije, zato je Slovaška na pomoč poslala svoje gasilce in helikopter Black Hawk UH-60M.

Posnetki iz zraka sicer še najbolj razkrivajo razsežnosti katastrofe na Krasu. Že včeraj je pilot koordinator letov nad območjem požara v živo posnel ogenj, ki je tedaj že dosegel hiše in ogrožal življenja, a so ga gasilci uspeli omejiti.