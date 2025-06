Prepoved baterijske reje kokoši nesnic, kirurške kastracije 'pujskov' ...

Novela uvaja popolno prepoved baterijske reje kokoši nesnic. Po ministričinih pojasnilih je ukrep smiseln in izvedljiv, z visokim državnim sofinanciranjem prehoda, svetovalno podporo in odprtim dialogom z rejci pa menijo, da bo večina uspešno izvedla prehod.

Drugi pomemben ukrep po besedah kmetijske ministrice Mateje Čalušić prinaša novosti na področju rejnih živali in je vezan na prašičerejo. "Pujski so edini sesalci, pri katerih je še vedno dovoljeno, da rejec do sedmega dne starosti izvaja kirurško kastracijo brez anestezije in protibolečinskih sredstev. Ta izjema ne vzdrži več strokovne ne etične presoje," je izpostavila in dodala, da bo Slovenija sledila številnim evropskim državam, ki so takšne izjeme že odpravile.